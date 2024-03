Oriana Marzoli e Iovino: altri indizi che confermano la storia

Continuano i rumors sulla storia tra Oriana Marzoli e Cristiano Iovino. I due hanno pubblicato una story, la stessa, dimostrando di essere nello stesso hotel insieme.

Il 12 marzo Oriana ha festeggiato il suo compleanno con alcuni amici, tra cui Antonella Fiordelisi. Tra questi probabilmente c’era anche l’uomo con cui si sta frequentando ora: Cristiano Iovino. Il nome non è nuovo al gossip. Si tratta infatti del famoso ragazzo del caffè a cui fa riferimento Ilary Blasi in Unica. Lui e la Marzoli avevano avuto un flirt anni fa, ora pare che tra i due ci sia stato un riavvicinamento.

Già da fine febbraio circola questo rumor e sono stati avvistati spesso insieme. L’ultima volta a cena con la Fiordelisi e Salvatore Angelucci. Ora lo scatto al Bulgari Hotel di Milano non lascia alcun dubbio. Pare che la neo coppia si sia concessa del relax alla spa, anche per festeggiare il compleanno di lei.

La giovane è reduce dalla relazione tormentata con Daniele Dal Moro. I due si sono lasciati e ripresi molte volte da quando sono usciti dal Grande Fratello. Ed hanno reso pubblico tutto, come anche gli insulti e le accuse reciproche. Ma ora sembra che definitivamente il capitolo è stato archiviato: Oriana ha dimenticato Daniele con il bel personal trainer.

Chi è Cristiano Iovino, il ragazzo del caffè

Il personal trainer trentenne è finito al centro del gossip a partire da novembre. Quando Ilary Blasi ha raccontato del caffè preso con un misterioso ragazzo a Milano, tutte le ricerche hanno poi portato a lui.

Per mesi è stato in silenzio, fin quando a gennaio non ha deciso di parlare e raccontare la sua versione al Messaggero. Cristiano ha smentito in parte il racconto della Blasi. Infatti, secondo quanto sostenuto da lui, tra di loro c’è stato molto più che un caffè. Iovino ha parlato di relazione intima. La sua versione è stata poi smentita dalla conduttrice.

Nonostante ciò, presto il ragazzo si ritroverà in tribunale chiamato in causa da Francesco Totti, dove dovrebbe testimoniare a suo favore. In questo modo confermerebbe il tradimento da parte dell’ex moglie.