Elia Fongaro piange per Battista al Gf Vip: “Mi mancherà tanto”

Gf Vip 2018, Elia Fongaro in lacrime per l’abbandono di Maurizio Battista

Elia Fongaro ha pianto per Maurizio Battista. Il comico ha dovuto abbandonare la Casa del Gf Vip 2018 per motivi personali. Non si è capito precisamente cosa gli sia successo, ma è certo che gli mancava terribilmente la sua famiglia, nonostante la compagna Alessandra gli abbia detto di resistere. Elia è certamente quello che ha accusato maggiormente il colpo: si era affezionato a Battista, anche se fra i due ci sono stati in passato diversi diverbi. Alla fine si sono capiti, hanno trovato un punto d’incontro e sono riusciti a stringere un’amicizia vera. Per questo, non appena Elia è venuto a conoscenza della decisione di Maurizio, non è riuscito a trattenere le lacrime.

Una settimana difficile per Elia del Grande Fratello Vip

“Mi manca. Mi mancherà tanto”. Ha detto al confessionale. Una settimana fatta di alti e bassi, per Elia del Grande Fratello Vip: lo abbiamo visto in lacrime per Maurizio Battista, ma anche divertirsi come un matto durante la festa hippy. Ma proprio quella festa potrebbe compromettere il suo percorso nella Casa del Gf 3. Perché? Ha fatto un gesto vietato dal regolamento e rischia la squalifica. Un gesto, questo, che ha fatto tanto preoccupare i suoi fan: temono che possa uscire proprio nella diretta del Grande Fratello Vip di questa sera.

Silvia Provvedi ed Elia Fongaro: quando scoppierà l’amore?

Bisogna ammettere che Elia Fongaro del Gf Vip è tra i personaggi che più fanno chiacchierare in questa terza edizione. Non ha fatto parlare solo per la possibile squalifica (e speriamo che ciò non avvenga), ma anche per il presunto flirt con Silvia Provvedi. Fra i due c’è una certa affinità e molti sognano un giorno di vederli insieme come una coppia. Ma Silvia deve ancora dimenticare davvero quello che c’è stato con Fabrizio Corona e infatti, dalle sue ultime confessioni al Grande Fratello, si è capito bene che ci vorrà del tempo prima che si possa innamorare (di Elia?).