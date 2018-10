Gf Vip 2018, Silvia Provvedi piange per Fabrizio Corona: “Non lo perdonerò mai”

Silvia Provvedi contro Fabrizio Corona al Gf Vip 2018: l’ultima confessione

Silvia Provvedi è ritornata a parlare di Fabrizio Corona. Lo farà sicuramente anche in futuro perché, come ha ammesso lei stessa, è una storia che non potrà mai dimenticare. E lui non potrà mai essere perdonato. Al Gf Vip 2018, Silvia Provvedi è scoppiata nuovamente a piangere. Ma sono lacrime dettate dalla profonda delusione. Sua sorella Giulia le ha consigliato di liberarsi di quelle tensioni che porta dentro. Solo così potrà vivere appieno questa esperienza televisiva. Silvia si sta facendo forza. Si sta aprendo con gli altri ed è davvero intenzionata ad andare lontano al Grande Fratello Vip 3. Non vuole più star male per persone che non fanno parte della sua vita. Che non hanno apprezzato il suo immenso bene.

Fabrizio Corona un capitolo chiuso? Le parole di Silvia Provvedi

Al Grande Fratello, Silvia Provvedi si è sfogata di nuovo così: “Sentire certe cose mi congela dentro. Perché gli è uscita tutta questa rabbia? Non gliela perdonerò mai. Non è un uomo uno che mi dice queste cose. Quella è la rabbia di non accettare che qualcuno lo ha aiutato”. Nuove confessioni che si aggiungo alle altre rivelate durante la diretta di Mediaset Extra. Con questa esperienza al Gf Vip, Silvia vuole definitamente cancellare la delusione che ha provato per colpa di Fabrizio Corona.

Grande Fratello Vip, Silvia Provvedi vicina a Francesco Monte

Ha poi continuato: “L’uomo che ho conosciuto io non era quello. Tre anni sono lunghi. Non potrò dimenticarli mai”. Adesso Silvia del Grande Fratello Vip è una persona soddisfatta. Ecco cosa ha detto: “Io, quando mi guardo allo specchio, mi stimo. Mi piaccio con i miei pregi e con i miei difetti”. E non è detto che uscirà dalla Casa più spiata d’Italia da single! Abbiamo notato dei particolari segnali che si scambia con Francesco Monte. Sarà proprio lui il suo prossimo fidanzato?