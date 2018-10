Silvia Provvedi, nuove confessioni su Fabrizio Corona al Gf Vip 3: la loro promessa

Gf Vip 2018, confessioni di Silvia Provvedi su Fabrizio Corona

Silvia Provedi ha fatto delle nuove confessioni su Fabrizio Corona al Gf Vip 3. Ha avuto una storia difficile con l’ex paparazzo e fa molta fatica ogni volta a parlarne. Ma è certo che adesso Silvia sta rifiorendo, sta ritornando a essere la ragazza spensierata di un tempo, come lei stessa ha spiegato in confessionale. Silvia ha voglia di rinascere grazie all’esperienza del Grande Fratello Vip 2018 e ci sta riuscendo grazie sia a sua sorella Giulia (che la supporta sempre e comunque) sia ai nuovi amici che ha conosciuto all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nuova esperienza televisiva, nuova vita per la bruna delle Donatella.

Il lungo sfogo di Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip 3

Si sta parlando di una certa attrazione fra Silvia Provvedi ed Elia Fongaro, ma al momento la cantante non è ancora pronta per impegnarsi in una relazione seria. Durante una sua ultima confessione, ha spiegato perché Fabrizio Corona l’ha delusa: “Mi sto riscoprendo. Adesso sono la persona prima del buio. C’è stata una delusione a livello umano, che secondo me è peggiore del tradimento. Non mi aspettavo il suo arresto. Ci siamo fatti una promessa che ho mantenuto solo io. Gli ho creduto. L’ho amato. Ma ho smesso di amarlo quando ho capito che l’uomo che avevo lasciato non era lo stesso una volta uscito”.

La nuova vita di Silvia inizia col Gf Vip

La storia di Silvia Provvedi e Fabrizio Corona aveva fatto tanto chiacchierare, ma la ragazza ha cercato sempre di non cavalcare l’onda del gossip. Amava davvero Corona e quindi la loro rottura, per lei, è stata come un fulmine a ciel sereno: “Sono rimasta allibita. Scioccata! Non voglio più il mio passato. Adesso Mi sento liberata da una gabbia. Sono stata con una persona che non conoscevo davvero. Siamo due completi estranei. Io non voglio più averci nulla a che fare con lui”.