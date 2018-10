Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono: dolci gesti al Grande Fratello Vip

Gf Vip 2018, Francesco e Silvia vicinissimi nella notte (e non solo)

Francesco Monte e Silvia Provvedi si piacciono. È indubbio il feeling che si è creato fra i due. Su Twitter molti li vorrebbero come nuova coppia del Grande Fratello Vip e si sprecano i cinguettii sul loro conto, soprattutto dopo l’ultima diretta del lunedì. Hanno avuto entrambi delle storie d’amore finite male e per questo si capiscono a vicenda: sanno bene cosa significa essere delusi nel profondo. Entrambi però hanno voglia di voltare pagina e di scriverne delle altre grazie all’esperienza televisiva del Gf Vip 2018. Hanno deciso di ritornare in Tv soprattutto per questo. E hanno trovato una persona alla quale confidare i propri segreti e con la quale sfogarsi.

Le confessioni di Francesco Monte e Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 3 di ieri, Silvia Provvedi si è confidata con Francesco Monte: “Io ne parlo perché è una cosa che mi ha ferito dentro. Nell’orgoglio e nell’anima”. Si riferisce ovviamente alla storia con Fabrizio Corona, sul quale ha rivelato altre curiosità che nessuno conosceva. L’ex tronista di Uomini e Donne comprende perfettamente il suo dolore, visto che anche lui è stato deluso da una persona che reputava importante (Cecilia Rodriguez). Colei che lui ha sempre definito “la donna della mia vita”.

Francesco Monte tra Silvia e Giulia: con chi nascerà l’amore?

Francesco Monte le è stata di conforto durante tutta la notte: “Ma perché non devi parlare se hai rispetto nel dire le cose? Perché non hai il diritto di liberarti?”. Tra i due c’è stato prima un lungo abbraccio e poi Silvia gli è saltato addosso, scatenando la gelosia di Giulia Salemi, che ha assistito alla scena. Non ha comunque proferito parola. Forse è riuscita a comprendere che tra i due ci sia solo un forte legame di amicizia… o forse non è davvero così? Molti pensano che Francesco stia prendendo in giro la Salemi e che lui sia interessato solo a Silvia Provvedi. Ci hanno visto giusto? Al momento, però, Francesco e Silvia del Gf Vip 2018 non hanno intenzione di innamorarsi. Chissà fino a quando.