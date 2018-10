Gf Vip 2018, Francesco Monte prende in giro Giulia Salemi? La frase che non piace

Bugie di Francesco Monte su Giulia Salemi? Ecco cosa è successo al Grande Fratello Vip 3

Francesco Monte sta prendendo in giro Giulia Salemi? Al Gf Vip 2018 vengono dette delle frasi che, al di fuori della Casa, scatenano il putiferio! Come l’ultima dell’ex tronista su Giulia. Le fan dell’influencer non hanno apprezzato quello che ha detto Francesco e lo hanno fatto sapere tramite i social network. Anche il profilo Instagram ufficiale di Giulia Salemi – attualmente gestito dal suo staff – ha ripreso la “frase incriminata” di Francesco Monte, chiedendo al popolo virtuale cosa ne pensasse. La maggior parte dei fan di Giulia Salemi pensano che il ragazzo debba dirle come stanno realmente le cose. Senza illuderla troppo.

Francesco Monte non vuole fidanzarsi con Giulia Salemi

Ha ragione chi dice che Francesco dovrebbe dire a Giulia quello che pensa. Ci sono stati dei momenti di grande tenerezza, fra i due, che potrebbero essere mal interpretati, visto che l’ex tronista non ha voglia di avere una storia d’amore. Durante una chiacchierata, Silvia Provvedi gli ha confessato: “Voglio fare di tutto qui dentro, tranne che trovarmi il fidanzato”. Questa è stata la risposta di Francesco Monte: “Anch’io. Non scambiamo le coccole per fidanzamento”. Ma ci sono state altre frasi, durante le ultime ore, che danno maggior conferma che Francesco non voglia fidanzarsi con Giulia Salemi. Se lei dovesse venirlo a sapere, come reagirebbe? Sicuramente non bene.

Quale coppia si formerà al Gf Vip 2018?

Da questa chiacchierata si capisce perché Silvia Provvedi sia trattenuta nei confronti di Elia Fongaro. Anche se nella notte c’è stato un importante avvicinamento. Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 3 sostengono di non volersi innamorare, ma scommettiamo che, a fine reality, avremo almeno tre coppie protagoniste di innumerevoli gossip? Se non dovesse nascere una storia d’amore fra Giulia Salemi e Francesco Monte, sicuramente ne vedremo delle altre… anche perché entreranno al GF VIP altri concorrenti. Sono passati comunque ancora pochi giorni dall’inizio del reality show di Canale 5 e le sorprese – quelle vere – non tarderanno ad arrivare!