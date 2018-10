Nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018: un uomo o una donna?

By

Il nuovo concorrente del GF VIP 2018: i nomi in lista per la prossima puntata

Chi sarà il nuovo concorrente del Grande Fratello VIP 2018? Anche la prossima settimana potremmo assistere a un altro ingresso: Lory Del Santo non sarà quindi l’ultima a essere entrata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Stanno circolando diversi nomi di concorrenti del GF VIP 3, ma solo un personaggio famoso entrerà. Si pensa anche che si aprirà un televoto per dare al pubblico a casa la possibilità di decidere chi deve entrare e chi deve andare… nella Caverna! Se questo ipotetico televoto dovesse risultare vero (si parla infatti di indiscrezioni), assisteremmo all’ingresso di un VIP nella Casa e di un altro nella Caverna.

Taylor Mega e Lucas Peracchi tra i papabili concorrenti del Grande Fratello VIP 3

Il nome più citato nelle ultime ore è senza dubbio quello di Taylor Mega, un nome che è stato lanciato da Ilvicolodellenews. Lei è stata la fidanzata di Flavio Briatore. E potremmo conoscere tutto sulla sua vita privata con la prossima diretta del Grande Fratello VIP. I concorrenti in “lista d’attesa” non mancano mica e, oltre alla bellissima bionda, ci sarebbe Lucas Peracchi. Chi è? L’ex tronista di Uomini e Donne, ora fidanzato di Mercedesz Henger, figlia della più famosa Eva. Un cognome che non piace affatto a Francesco Monte, che recentemente ha parlato di un grande mistero accaduto dell’Isola dei Famosi.

Un altro nome in lista: lo vedremo nelle prossime puntate del GF?

Ma c’è un altro nome di riserva: quello di Andrea Cerioli. Sì, sapete bene che sarà il protagonista dell’ultima puntata di Temptation Island (ci sono stati degli interessanti gossip su di lui ultimamente) e che quindi è impossibile che sia presente nella prossima puntata del GF. Ma non è detto che non lo vedremo nelle prossime puntate… o meglio nella prossima edizione del reality show di Canale 5?