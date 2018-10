Andrea Cerioli si è fidanzato dopo Temptation Island VIP? Gli ultimi gossip

Andrea Cerioli fidanzato? I gossip dopo Temptation Island VIP

Andrea Cerioli si è fidanzato dopo Temptation Island VIP? È sicuramente tra i tentatori più amati di quest’inedita edizione del reality show di Canale 5, per questo ha sempre i riflettori puntati contro. Sa bene che qualunque suo movimento non passa inosservato. E quindi nemmeno la sua vicinanza ad Alessandra Sgolastra . Andrea Cerioli è stato sin da subito colpito dalla sua bellezza, da quegli occhioni azzurri che trasmettono emozioni e, quando l’ha vista in lacrime, non è riuscito a evitare di consolarla. Non solo una spalla per lei, considerato che l’ex tronista di Uomini e Donne è un bel ragazzo. Alessandra, infatti, dopo aver avuto delle perplessità sul percorso che sta facendo il suo fidanzato Andrea Zenga, ha cominciato a frequentare Andrea Cerioli, che sarà il protagonista delle ultime due puntate di Temptation Island 2018.

Com’è finita la frequentazione fra Andrea e Alessandra di Temptation Island?

Abbiamo scoperto qual è stato il destino della coppia formata da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi e adesso sono emersi anche i primi gossip su Andrea Cerioli dopo Temptation Island. Molti suoi fan hanno creduto fino all’ultimo che sarebbe potuta scoccare la scintilla con Alessandra Sgolastra, ma purtroppo dobbiamo deluderli: Andrea Cerioli è single. E anche felice. Dopo la sua storia con Valentina Rapisarda, non ha più avuto storie d’amore durature. Temptation Island VIP è stata una bella esperienza, ha provato forti emozioni, ma Alessandra è ritornata dal suo bel Zenga.

Le news su Andrea Cerioli dopo Temptation Island VIP

Dobbiamo comunque ammettere che Andrea Cerioli di Temptation Island ha pubblicato proprio oggi delle stories su Instagram che farebbero pensare a un suo nuovo fidanzamento. Cosa ha fatto? Ha condiviso la canzone Per te di Jovanotti. Sicuramente non l’ha dedicata a una ragazza, ma all’unica vera donna della sua vita: la mamma, che lo accompagna sempre, anche se non c’è più. Andrea è un ragazzo che ha tanto da raccontare e sicuramente lo rivedremo in qualche altro programma televisivo. Chi lo vorrebbe vedere nuovamente a Uomini e Donne?