Nilufar e Giordano oggi: news dopo Temptation Island VIP 2018

Giordano e Nilufar oggi: stanno ancora insieme dopo Temptation Island?

Oggi Nilufar e Giordano stanno ancora insieme? Ce lo stiamo chiedendo tutti, considerate le ultime vicende che hanno visto protagonisti i due fidanzati. L’esperienza a Uomini e Donne non è molto lontana e Temptation Island VIP 2018 sarebbe potuto servire a entrambi per capire se è fattibile un futuro insieme. Giordano Mazzocchi vuole ritrovare la fiducia in Nilufar Addati, dopo aver scoperto che, durante il trono della napoletana, quest’ultima aveva una frequentazione con un altro ragazzo. Temptation Island, quindi, sarebbe servito primariamente a lui. E poi a lei. Nilufar pensa invece che il suo fidanzato non la ami davvero e che abbia ancora delle riserve nei suoi confronti. Ci ha visto giusto e le news su Giordano e Nilufar di Temptation Island 2018 ci permettono di capire come sono andate realmente le cose.

La decisione inaspettata di Giordano a Temptation Island 2018

Una coppia scoppiettante, questa del reality show di Canale 5, che ha sicuramente regalato tante emozioni. E Simona Ventura aveva fatto ben intendere com’era ancora prima dell’inizio della trasmissione. Durante il loro percorso, ha fatto da padrona la gelosia. Soprattutto quella di Giordano, che ha rivisto Nilufar e Nicolò Ferrari insieme, proprio come se fosse stato catapultato nel passato. Nilufar si è confidata diverse volte con Nicolò e questo ha fatto andare su tutte le furie Giordano, che non ha nessuna intenzione di assistere nuovamente a delle esterne fra i due. Per questa ragione Giordano ha richiesto il falò anticipato. E i fan della coppia temono per quello che possa succedere.

Il finale di Giordano e Nilufar a Temptation Island VIP

Nell’ultima puntata andata in onda di Temptation Island, Giordano Mazzocchi è sembrato veramente intenzionato a voler chiudere tutti i ponti con Nilufar: non avrebbe mai e poi mai potuto accettare una nuova frequentazione fra lei e Nicolò. Attraverso le ultime anticipazioni, possiamo confermarvi che il falò di Nilufar e Giodano di Temptation Island 2018 sarà incandescente e che Simona Ventura cercherà più volte di mediare. Ce la farà? Sì e anche Nilufar contribuirà a far cambiare idea a Giordano (che avrebbe voluto veramente lasciarla). Questo sta a significare che oggi Giordano e Nilufar stanno ancora insieme dopo Temptation Island e che l’esperienza televisiva ha rafforzato ancora di più il loro legame. Ci sono, inoltre, degli indizi che fanno ben capire che la storia è tutt’altro che finita. L’amore trionferà e molto presto scopriremo altre notizie su Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi.