Anticipazioni Temptation Island Vip: il falò tra Nilufar e Giordano e non solo

By

Temptation Island Vip anticipazioni prossima puntata: Giordano e Nilufar lasciano il programma

Anche la terza puntata di Temptation Island Vip si preannuncia avvincente e scoppiettante. Dopo il falò di confronto tra Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, la prossima settimana è il turno di Nilufar e Giordano di Uomini e Donne. A chiedere di lasciare il villaggio è il maestro di sci, stanco del comportamento dell’ex tronista. Giordano non ha in particolare apprezzato la vicinanza tra Nilufar e Nicolò Federico Ferrari, ex corteggiatore dell’Addati. Un’intesa che ha mandato su tutte le furie Giordano, che ha richiesto il falò immediato alla fidanzata. I due si sono lasciati o sono rimasti insieme? Secondo i gossip circolati negli ultimi giorni, la coppia è rimasta tale nonostante le incomprensioni e la gelosia.

Andrea Cerioli sempre più vicino ad Alessandra

Oltre al falò di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, nella prossima puntata di Temptation Island Vip si rafforza la vicinanza tra Andrea Cerioli, ex concorrente del Grande Fratello ed ex tronista di Uomini e Donne, e Alessandra, fidanzata di Andrea Zenga. Quest’ultimo va su tutte le furie nel vedere il repentino cambiamento della ragazza.

Ursula dimentica Sossio Aruta con Giorgio Alfieri

Ursula Bennardo, invece, dimentica Sossio Aruta con il tentatore Giorgio Alfieri, con il quale si crea una certa affinità fisica e mentale.