Temptation Island Vip: Giordano e Nilufar sono usciti insieme? Ecco la testimonianza

Temptation Island Vip: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stanno ancora insieme?

Dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island Vip, iniziano a venire fuori le prime notizie riguardanti le coppie. Chi sta ancora insieme e chi, invece, ha scelto di uscire separato dal proprio partner? Su Isa e Chia, una ragazza riporta la sua testimonianza sulla coppia di Uomini e Donne formata da Giordano Mazzocchi e la sua fidanzata Nilufar Addati. I due, dopo la prima puntata andata in onda la scorsa settimana, sono tornati sui social e, seppur reduci da questa esperienza non hanno ancora lasciato trapelare nulla che possa far capire come stiano le cose. Ma, come appena detto, grazie a un utente abbiamo potuto aver modo di capire meglio cosa succede tra Giordano e la sua fidanzata.

Nilufar indossa la camicia di Giordano?

La Addati, in alcune storie su Instagram, filma il suo ingresso in una boutique. Nel video indossa una camicia a righe che le sta vistosamente troppo larga. Sul web, l’immagine di Nilufar è stata immediatamente confrontata con una foto del suo fidanzato nella quale porta la stessa camicia. Dunque, possiamo ritenere che quello dell’ex tronista sia già un indizio per tutti i fan? A questo, inoltre, si aggiunge la rivelazione riportata dalla ragazza citata sopra: “Qualche giorno fa sono stata in una nota osteria di Roma, dove spesso si fermano a pranzo o a cena alcuni ex partecipanti di Uomini e Donne, e io mi sono messa a chiacchierare un po’ con i proprietari del locale. Parlando è venuto fuori che proprio il giorno prima c’erano stati a mangiare Giordano e il fratello Agostino, e a tal proposito mi hanno detto che lui e Nilufar sono usciti insieme dal programma!“.

Si attende, in ogni caso, la conferma ufficiale della stessa coppia

Quanto detto dalla ragazza appare essere piuttosto convincente e, quindi, per chiunque sperasse in un lieto epilogo, non può che ritenersi soddisfatto. Anche se, pur tenendo conto delle rivelazioni scritte sopra, attendiamo che siano proprio Nilufar e Giordano a dare la conferma definitiva.