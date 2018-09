Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: lui vuole il confronto

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip: un’inaspettata dichiarazione di lui manda in tilt l’ex corteggiatore

Nel corso della registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha mostrato alcune anticipazioni su Nilufar e Giordano e Temptation Island Vip. La puntata prende inizio, secondo quanto riporta Il Vicolo delle News, proprio da questa inaspettata anteprima. L’ex corteggiatore arriva al punto di annunciare di voler subito il falò di confronto con la sua fidanzata. In particolare, alcune dichiarazioni di lei lasciano senza parole Giordano. Stando alle anticipazioni, la Addati continua a trascorrere molto tempo con Nicolò Ferrari, anche lui suo ex corteggiatore. Insieme cantano e il Mazzocchi assiste alla scena attraverso un filmato. Durante il falò, Giordano si mostra subito abbastanza irritato, ma ecco che appare non poco infasidito mentre ascolta una conversazione tra il tentatore e la fidanza. Nilufar fa delle rivelazioni che probabilmente Giordano non avrebbe mai voluto sentire. Infatti, il Mazzocchi annuncia chiaramente di voler il falò di confronto con la fidanzata. L’ex corteggiatore non riesce a trattenere la rabbia dopo il filmato, il discorso fatto da Nilufar potrebbe averlo ferito.

Mentre parla con Nicolò, la Addati afferma che un vaso rotto non può più tornare come prima. L’ex tronista si riferisce alla sua relazione con Giordano, la quale è stata messa a rischio dai suoi stessi errori. Infatti, ricordiamo che Nilufar aveva una storia segreta con un altro ex corteggiatore. Ciò venne fuori solo dopo la scelta, ma Giordano decise di restare al suo fianco. Durante questo periodo, la Addati ha cercato di riconquistare il suo cuore, finendo per partecipare al reality delle tentazioni. Proprio qui, Nilufar dichiara che nessuna donna sarebbe felice di vivere una relazione del genere. Questa affermazioni hanno non poco deluso Giordano.

Temptation Island Vip: Giordano Mazzocchi vuole il falò di confronto con Nilufar Addati

Subito dopo il filmato, Giordano sbatte il pc e dichiara apertamente di voler subito il falò di confronto. Il Mazzocchi vuole immediatamente parlare con Nilufar, in quanto per lui tutto questo non ha senso. Dopo di che, infuriato lascia la sua postazione e si alza. Dunque, assisteremo al falò di confronto della coppia prima ancora della conclusione del programma?