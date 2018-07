Uomini e Donne, Valentina Rapisarda: nuove rivelazioni su Andrea

Uomini e Donne, Valentina Rapisarda a cuore aperto: le dichiarazioni su Andrea Cerioli e altri dettagli privati

Nonostante siano passati diversi anni dalla sua ultima apparizione televisiva a Uomini e Donne, Valentina Rapisarda continua ad essere seguitissima sui social. Il pubblico del Trono Classico ha imparato ad apprezzare l’ex corteggiatrice pian piano. Con il passare del tempo, la bellissima siciliana è diventata fonte di ispirazione e motivazione per moltissime ragazze e non solo. La fine della storia d’amore con Andrea Cerioli lasciò tutti a bocca aperta. Ancora dopo tanto tempo, i followers dei due diretti interessati continuano a chiedersi se sia possibile un qualche ritorno di fiamma. Ora, la Rapisarda ha deciso di mettere in chiaro le cose una volta per tutte.

Sembrerebbe proprio che tra Valentina e Andrea non ci sia alcuna possibilità di riappacificazione. I due hanno preso due strade completamente diverse. La giovane ha invitato i fan a farle qualsiasi tipo di domanda a cui lei avrebbe poi risposto con molta sincerità e spontaneità. Inutile dire che in molti hanno chiesto alla Rapisarda qualche informazione in più sulla fine della storia con Cerioli. Di fronte a tali quesiti, la ragazza ha messo i puntini sulle i ed ha spiegato per filo e per segno la sua posizione nei confronto dell’ex fidanzato. “Ragazze non fatemi le domande sul mio ex, non vi risponderò mai e non ci ritornerò mai più. Io l’anno del mai lo conosco, ok?! Spero di essere stata chiara. Spero di avervi chiarito forse anche una volta per tutte questo concetto. Ci siamo lasciati già da tanto tanto tanto tempo. Di acqua sotto i ponti ne è già passata.”

Valentina Rapisarda e Andrea Cerioli dopo Uomini e Donne non torneranno mai più insieme

A quanto pare c’è da mettersi l’anima in pace. La bella Rapisarda e Cerioli non torneranno mai più insieme. Entrambi hanno voltato pagina e ora pensano a tutt’altro. Nel frattempo, Andrea ha risposto a chi gli ha chiesto se abbia mai pensato di prendere parte al Grande Fratello Vip. Ricordiamo che l’ex tronista è stato infatti anche un concorrente del Grande Fratello Nip.