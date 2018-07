Andrea Cerioli al Grande Fratello Vip? Risponde l’ex tronista

Andrea Cerioli al Grande Fratello Vip? La risposta dell’ex tronista di Uomini e Donne

Da tempo si parla di una possibile partecipazione di Andrea Cerioli al Grande Fratello Vip. Ora l’ex tronista di Uomini e Donne dà delle risposte a tutti i fan che vorrebbero vederlo avventurarsi in questa nuova esperienza. Il bolognese è già entrato nella Casa più spiata d’Italia. Prima di approdare sul trono, Andrea è stato uno dei concorrenti più discussi della tredicesima edizione del Grande Fratello. Dopo essere stato eliminato dal reality, ha scelto una nuova avventura televisiva nel programma di Maria De Filippi. Proprio grazie a questa esperienza il pubblico ha iniziato ad affezionarsi realmente al Cerioli, il quale è apparso come l’eterno indeciso. Infatti, Andrea nell’ultima fase del suo trono ha mostrato la sua forte confusione tra Sharon Bergonzi e Valentina Rapisarda. E mentre la prima ha deciso di lasciarlo andare, la seconda ha iniziato una relazione con lui che poi è finita dopo qualche tempo. Ora i telespettatori si chiedono se mai rivedranno Andrea in televisione. Attraverso la nuova funzione delle domande su Instagram, il Cerioli ha risposto se andrà o meno al reality.

“Duro il GF, esperienza tosta”, ha dichiarato Andrea a chi gli chiede se parteciperà al noto programma. “Ho letto tante cose sul web, ma ne so quanto te”, ha continuato poi il Cerioli attraverso un’altra domanda. Dunque, l’ex tronista di Uomini e Donne ancora non ha ricevuta alcuna proposta da parte del reality. Intanto, il pubblico richiede a gran voce la sua presenza nella prossima edizione della versione Vip. Attraverso le sue risposte alle domande dei fan, è possibile comprendere che non è soddisfatto della sua vita al momento. Lui stesso rivela di non aver ancora raggiunto i traguardi che avrebbe voluto conquistare. In particolare, da tempo, il Cerioli afferma di voler diventare padre.

Andrea afferma che non riuscirà mai a dimenticare le sue esperienze televisive. Ma quando gli è stato chiesto se mai potesse tornare indietro nel tempo dove andrebbe, il Cerioli ha risposto di voler tornare negli anni più belli della sua vita, quando ancora nella sua vita c’era la mamma. Intanto, chi spera in un ritorno di coppia tra Andrea e Valentina deve mettersi l’anima in pace, poiché i due non hanno intenzione di ritrovarsi. Nel frattempo, il Cerioli ha anche ammesso di essere al momento single.