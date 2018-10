Grande Fratello Vip, Francesco Monte infuriato: sempre più lontano da Giulia Salemi

Francesco Monte dice basta a Giulia Salemi? Un intervento inopportuno al Gf Vip 2018

Abbiamo visto un Francesco Monte infuriato al Grande Fratello Vip. Non gli è piaciuto affatto l’intervento di Fariba – la mamma di Giulia Salemi – nell’ultima diretta del lunedì. L’ha trovato inopportuno, visto e considerato che non sono ancora fidanzati (e forse mai lo saranno). Una reazione giustificabile, quella di Francesco, il quale ha ribadito ancora una volta che tra lui e Giulia non è nato nulla. Solo una semplice amicizia. Però non lo ha detto in faccia all’influencer che – e ne siamo certi – non ci resterebbe proprio bene. Dopo il bacio, Giulia Salemi non si aspetta di essere semplicemente l'”amichetta di Francesco Monte”.

Francesco Monte si sfoga al Grande Fratello Vip

L’ex tronista di Uomini e Donne ha messo quindi ulteriori paletti tra lui e la Salemi: “Secondo me è inutile. Non è stato nemmeno prematuro il suo intervento perché tra me e Giulia sta nascendo solo un’amicizia. Un genitore è libero di dire ciò che vuole quando difende il figlio, però bisogna ricordare che c’è un altro ragazzo e io sto rispettando la persona in questione”. Non gli è andata a genio la ramanzina fatta da Fariba al Gf Vip 3 e ha spiegato a Giulia – durante la diretta di Mediaset Extra – che non è detto che nasca qualcosa fra di loro: “Giulia, il senso è che se non ti avessi fatto il discorso come l’altra sera, ti avrei tirato il limone e ci avrei giocato su. Se sto parlando così è perché ho le mie ragioni e mi sembra di vivere un loop. Per come ragiono io se c’è una cosa bella che può nascere o sta nascendo, io non regalo niente. La regalo tra me e te se ci sarà dopo”.

Giulia Salemi e Francesco Monte, amici per la vita?

Anche la Marchesa d’Aragona (che ieri ha avuto un mega-litigio con un’altra donna dal sangue blu) ha avuto da ridire sul comportamento della madre di Giulia: “Ma lascia in pace questa figlia che vuole camminare sulle proprie gambe! Non sono d’accordo con quello che ha fatto”. Giulia Salemi ha infine chiesto alla mamma di mettersi da parte. Almeno in questo percorso: “Questa è la mia esperienza. Devo viverla io nel bene e nel male”. E a chi pensa che Francesco Monte sta giocando con Giulia Salemi? Non possiamo nient’altro che dire: chi vivrà vedrà!