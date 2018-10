Marchesa d’Aragona e Patrizia De Blanck, scontro al Gf Vip: la produzione le separa

Guerra al Gf Vip, la Marchesa d’Aragona contro Elisabetta Giorgi e la contessa De Blanck

Serata nerissima per la Marchesa d’Aragona che se l’è dovuta vedere non solo con Elisabetta Giorgi ma anche con Patrizia De Blanck. Il motivo dello scontro? Sempre lo stesso: tutti, o quasi, hanno messo in discussione il suo censo e lei, per quanto abbia cercato di mantenere la calma, ha visibilmente sbottato contro Elisabetta e la contessa. Con la Giorgi lo scontro era attesissimo perché era evidente che le due non si sopportassero; possiamo dire senz’altro insomma che questa è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ma cerchiamo di fare il punto su cos’è successo al Grande Fratello Vip perché ne abbiamo di cose da dirvi su questa sera.

Gf Vip, la Marchesa contro Elisabetta Giorgi: “Zitta, ridicola”

Dopo aver visto un video in cui tutti mettevano in discussione il suo censo (su cui in realtà non dovrebbero esserci dubbi) la Marchesa ha risposto per le rime un po’ a tutti. Tra una risposta e l’altra ha querelato anche la sorella di Lisa Fusco, non senza che quest’ultima intervenisse. La Fusco le ha fatto notare infatti che dovrebbe querelare mezzo Web. “Per la mia famiglia e per i miei futuri nipoti – ha detto – non sarò più consenziente”. “Io pensavo – ha aggiunto – che voi avreste cercato di tutelarmi da queste chiacchiere. La mia tradizione è certa e io posso nelle sedi opportune dimostrarla. Questa cosa diventa scadente e di cattivo gusto e non voglio dar seguito. Chi è e chi sa conosce perfettamente chi sono”. E se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso: “Io non serbo rancore perché volo talmente alto che mi viene da sorridere. L’importante è che io sia apprezzata da chi veramente conta”. Subito è arrivato lo scontro con la Giorgi che ha rivendicato la propria professione. “Io sono giornalista da ventisei anni”, ha risposto la Marchesa. “Basta te. Stai zitta, ridicola”, ha poi aggiunto, prima di dire “Questo è solo l’inizio”.

Scontro Marchesa D’Aragona – Patrizia De Blanck, lite assurda in diretta

Lasciata da sola nella saletta, la Marchesa si è poi scontrata con la contessa De Blanck. Un momento molto triste, dobbiamo dirlo, che però letto in altro modo è risultato anche divertente. “Tu pensi che io abbia paura di te, adorata?”, “Se cominci con adorata già inizi a rompere le pa**e”, queste alcune delle battute. “Tu sei gelosa perché vorresti essere me”, così ha continuato la De Blanck. “Sei goffa e non ti ama nessuno. Io sono molto amata dal pubblico”, ecco la risposta di Daniela. Le due si sono avvicinate un po’ troppo a dire il vero, tant’è che alla fine sono state divise dal Castigatore. “Procedete anche contro questa poveraccia per favore”, queste le ultime parole della Marchesa che se l’è presa anche col Gf Vip: “Non sopporterò un agguato simile, non sono qui per fare lo zimbello”. Super la chiosa di Ilary, una volto interrotto il collegamento: “Se una è ‘na marchesa e l’altra è ‘na contessa, io me sento ‘na principessa”.