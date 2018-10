Marchesa d’Aragona, è davvero una marchesa? La verità al Gf Vip

La verità sulla Marchesa d’Aragona: è veramente una marchesa?

La Marchesa d’Aragona è veramente una marchesa? In molti se lo staranno chiedendo dopo la domanda di Alfonso Signorini in diretta su Canale 5. Sì, sappiamo bene che Alfonso non ha fatto altro che riportare i pettegolezzi emersi durante queste settimana; è anche vero tuttavia che l’argomento adesso ha avuto molta più risonanza e sicuramente in molti avranno iniziato a fare qualche ricerca. Cos’è accaduto esattamente? Ve lo diciamo noi ricordandovi che in questa puntata del Gf Vip è successo davvero di tutto.

Al Gf Vip le dichiarazioni della Marchesa: “Indifferenza astrale” al chiacchiericcio

Dopo l’eliminazione di Valerio Merola (che intanto aveva litigato con Maurizio Battista) sono andate in onda delle scene bellissime che hanno avuto protagoniste prima Lory Del Santo, poi Silvia Provvedi. Come dimenticare inoltre i filmati su Francesco Monte e le sue dichiarazioni? Insomma la puntata confezionata è stata molto carina, anche se non sappiamo se sarà premiata dagli ascolti. Ma veniamo a noi. La risposta alla domanda che vi state facendo arriva dalla Marchesa d’Aragona che alle chiacchiere sul suo titolo ha risposto con “un’indifferenza astrale” dicendo ad Alfonso che lei ha tutte le prove che dimostrano la sua nobiltà e il suo censo. Niente nervosismo, assoluta calma e altrettanta serenità: una risposta chiara insomma ai pettegolezzi del Web.

Gf Vip, le origini della Marchesa d’Aragona

“Secondo l’Autorevole V. Cappellari – si legge sul sito ufficiale della Marchesa d’Aragona – la famiglia Secchi discende dal sangue dei Goti, cioè da quel Rachimiro soprannominato il Secco, il quale per il suo grande valore fu creato Patrizio romano dall’Imperatore Severo e insignito della carica di Vicario dell’Impero in Italia”. L’incipit della storia della casata vi ha appassionato? Sul sito trovate tutta la storia delle origini della famiglia della Marchesa. Staremo a vedere quale sarà ora il prossimo atto.