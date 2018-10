Silvia Provvedi in lacrime al Grande Fratello Vip: momenti difficili per la concorrente

Gf Vip, Silvia provvedi in lacrime: “Ho rinunciato a tutto per Fabrizio Corona”

Duro sfogo di Silvia Provvedi al Gf Vip. La ragazza è finita in lacrime quando Ilary le ha chiesto di Fabrizio Corona e della sua storia d’amore, anche se per fortuna ci sembra essere uscita da quel periodo e di aver ritrovato la sua serenità. Ciò non significa ovviamente che ha perdonato Fabrizio; semplicemente è andata avanti: “Chi mi conosce – ha spiegato Silvia a Ilary Blasi – sa quello che ho fatto, so di essere stata io a non voler più lui e non lui me. Ho rinunciato a tutto perché credo nell’amore e nei valori che probabilmente non ha lui”. Parole forti, che ci fanno capire come questa ragazza abbia creduto davvero tanto in questa storia.

Parole dure di Silvia Provvedi al Gf Vip: “Ti assolvi, ma sai di aver fatto soffrire la tua famiglia”

“Silvia – ha proseguito Ilary dopo aver condotto una bellissima parte con protagonista Lory Del Santo –, la vostra è stata una storia molto intensa e tormentata…”. “Non si dimentica – questa la sua risposta – non ce l’avrei mai fatta senza tanto sostegno”. “Nella casa ti sei un po’ aperta…” ha poi continuato la conduttrice mostrandole un filmato del suo sfogo in settimana. Uno sfogo in cui non sono mancate anche in questo caso parole dure: “Ti assolvi, ma sai di aver fatto soffrire la tua famiglia. Se tu sai di essere un certo genere di persona, il fatto di essere etichettata come tutt’altro da chi hai fatto solo del bene non può che lasciarti allibita, perplessa”. In effetti Fabrizio Corona a Verissimo è stato del tutto fuori luogo dichiarando di non aver mai amato Silvia e parlando non proprio benissimo della loro storia d’amore: ve lo ricordate tutti, no?

Ilary Blasi a Silvia Provvedi: “Sei giovane”

Silvia ha voluto parlare anche con Alfonso: “Una canzone di Giorgia, Oro Nero, dice – queste le parole della Provvedi – che le parole fanno male e vanno sapute usare. Dal momento in cui ho lasciato lui ho incontrato persone speciali che mi porterò avanti per il resto della vita, e lui non farà più parte della mia”. Ilary Blasi non se l’è lasciato dire due volte: “Silvia, sei giovane. In futuro ti farai una risata”. Le auguriamo il meglio a prescindere dal suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip!