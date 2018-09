Fabrizio Corona e Silvia Toffanin: lite a Verissimo per Silvia Provvedi

Verissimo, intervista a Fabrizio Corona: scoppia la discussione con Silvia Toffanin

Accesa discussione a Verissimo tra Fabrizio Corona e Silvia Toffanin. Il motivo della discordia? Silvia Provvedi, l’ex fidanzata dell’uomo. Corona ha confessato nel corso dell’intervista di non aver mai amato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non averla mai amata. Non la considero uno dei grandi amori della mia vita. Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belen Rodriguez”, ha detto l’ex re dei paparazzi. Parole che non sono andate giù alla padrona di casa, che in passato ha intervistato più di una volta la cantante de Le Donatella, rimasta vicino a Corona durante gli ultimi anni in galera.

Silvia Toffanin difende Silvia Provvedi a Verissimo

“Ma dicevi di amarla, di volerla sposare. La situazione non mi sembrava come la descrivi tu. Da donna mi dispiace umanamente sentire certe dichiarazioni su un’altra donna”, ha replicato Silvia Toffanin. Che ha pure zittito alcune signore del pubblico che hanno urlato un “Bravo!” a Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha contro battuto alla conduttrice di Verissimo, sottolineando che riguardando le foto con Silvia Provvedi non prova nulla. Un’indifferenza che Corona non si aspettava e che l’ha spinto a pensare di non aver mai amato la prossima concorrente del Grande Fratello Vip.

Corona a Verissimo: il pubblico dalla parte della Toffanin

Sui social network i telespettatori di Verissimo si sono schierati dalla parte di Silvia Toffanin. “Silvia Toffanin interdetta di fronte alle affermazioni di Fabrizio Corona… la sua reazione anche troppo educata!”, ha osservato qualcuno su Twitter. Non mancano gli elogi: “Comunque a me la Toffanin piace. È professionale e sa zittire il pubblico e l’ospite maleducato”; “Comunque amo questa presa di posizione della Toffanin anche se deve andare contro i suoi ospiti. Queste sono conduttrici con le contro p…e”