Corona a Verissimo: “Non ho mai amato Silvia Provvedi, Nina e Belen invece…”

Fabrizio Corona a Verissimo parla di Silvia Provvedi, Nina Moric e Belen Rodriguez

Fabrizio Corona è tornato ospite a Verissimo. Nella puntata in onda su Canale 5 sabato 22 settembre l’ex re dei paparazzi ha parlato della sua ultima e importante storia d’amore, quella con Silvia Provvedi. La cantante lanciata da X Factor sta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip insieme alla gemella Giulia, con la quale ha già vinto l’Isola dei Famosi. “La verità è che non siamo mai stati una coppia. Oggettivamente siamo due persone diverse che non c’entrano nulla l’una con l’altra: sembriamo due estranei. Lei mi è stata vicino in un momento molto difficile, ma penso di non averla mai amata. Non la considero uno dei grandi amori della mia vita. Le donne delle mia vita sono state solo due: Nina Moric e Belen Rodriguez”, ha raccontato Corona a Silvia Toffanin.

Verissimo: Fabrizio Corona non ha più rapporti con la madre

“Io e mia madre non ci parliamo da molto tempo per ora non voglio un rapporto né con lei né con i miei fratelli. Abbiamo due punti di vista sulla vita e sulle scelte personali completamente differenti. Io sono sempre stato da solo, non faccio affidamento sui miei familiari, non l’ho mai fatto. Rimango da solo con mio figlio” , ha confidato Corona a Verissimo. Sul riavvicinamento all’ex moglie Nina Moric ha invece fatto sapere: “Nina è la persona più buona che esista sulla faccia della Terra ma è anche una persona molto problematica. E molti problemi nascono per colpa mia. Dopo anni ho ricucito finalmente i rapporti: io le persone buone me le porto dietro tutta la vita. Secondo me è ancora un po’ innamorata di me ma con Nina non tornerò mai insieme, però starò con lei tutta la vita. Il mio sogno è prendere una casa grande negli Stati Uniti e andarci a vivere tutti insieme”.

Fabrizio Corona: Belen Rodriguez resta il più grande amore

“Belen è stata il mio più grande amore. Quando ho bisogno lei c’è sempre. Lei ha raggiunto la pace dei sensi, è una bravissima mamma e ha una vita tranquilla, mentre io ho ancora il diavolo dentro che dovrei un po’ spegnere”, ha ammesso Fabrizio Corona, che ha smentito i gossip di un riavvicinamento alla showgirl argentina.