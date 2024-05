Sarah-Holden, Toffanin insiste sul legame: risposte non convincenti

La puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio su Canale 5 è stata dedicata interamente ad Amici di Maria De Filippi in seguito alla finale della settimana scorsa. Silvia Toffanin ha ospitato in studio la vincitrice e gli altri finalisti, insieme ai professori ed altri volti noti del programma. In particolare, nell’intervistare Sarah Toscano e Holden Carta, la conduttrice ha insistito particolarmente sulla natura del loro rapporto. I due hanno confermato di essere semplicemente amici ma le loro risposte non hanno convinto il web. Capiamo per quale motivo.

E’ da diverso tempo ormai che si vocifera una relazione tra due dei protagonisti di questa edizione del talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando nello specifico della vincitrice Sarah Toscano e del cantante Holden Carta. I due hanno più volte smentito il flirt, affermando di essere solo buoni amici. Nonostante questo in molti continuano a domandarsi se tra loro ci sia qualcosa in più e tra questi anche Silvia Toffanin. La conduttrice ha difatti posto ad entrambi, intervistati in due momenti diversi della trasmissione, la stessa domanda, ovvero che rapporto ci sia realmente tra loro.

Anche a Verissimo sia Holden che Sarah hanno ribadito quanto già detto in passato. Tra i due ragazzi c’è soltanto un forte legame d’amicizia e stima reciproca ma nulla più di questo. Nonostante le loro parole, il web continua a credere che in realtà stiano nascondendo una frequentazione. Sicuramente tra i due c’è molta simpatia e Sarah ha partecipato anche al disco del collega, tutti dettagli in cui i fan hanno visto degli indizi.

Qui di seguito riportiamo alcuni dei commenti comparsi su X (ex Twitter) in seguito alle interviste di Holden e Sarah da Silvia Toffanin:

Insomma, da come si può leggere nei commenti, numerosi fan non sembrano aver creduto a quanto raccontato da Sarah e Holden a Silvia Toffanin.

Lo speciale Amici a Verissimo

La puntata di Verissimo andata in onda oggi pomeriggio, domenica 26 maggio, è stata uno speciale interamente dedicato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Silvia Toffanin ha difatti ospitato in studio tutti i finalisti, compresa la vincitrice Sarah Toscano. Tra gli ospiti anche i professori ed ex volti del programma tra cui ex professionisti ed ex concorrenti.