Amici, Sarah e Holden stanno insieme? Giulia Stabile fa chiarezza

Da mesi, ormai, si parla di una possibile relazione tra Sarah e Holden. Originariamente nato come uno scherzo tra i fan di Amici, il pettegolezzo riguardante i due ex allievi ha iniziato a circolare sempre più ampiamente dopo che i telespettatori hanno notato alcuni gesti ambigui e momenti di tenerezza tra loro. Le speranze dei fan erano state alimentate da abbracci, like a post riguardanti la loro “ship”, e altre mosse ambigue sui social. Tuttavia, queste aspettative sono state presto deluse quando Holden, lo scorso dicembre, ha smentito tutto sul suo profilo Instagram.

Da lì, le insinuazioni si sono un po’ affievolite, almeno fino a pochi giorni fa. La scorsa settimana, Holden ha di nuovo riacceso le speranze dei fan della ‘coppia’ durante un’intervista doppia con Mida. Difatti, quando gli hanno chiesto di dire cosa vorrebbe avere di Sarah, Holden ha fatto l’occhiolino per poi scoppiare a ridere. Da lì, i fan sono andati in tilt, iniziandosi a chiedersi nuovamente cosa ci sia realmente tra di loro. Ma, è dopo la finale di Amici che i dubbi degli utenti si sono ancora di più intensificati. Il motivo? Una foto postata da Mida, che ritrae lui insieme a Giulia Stabile e Sarah nella casetta subito dopo la finale. Ebbene, nello scatto Sarah indossa una felpa grigia che sembra essere proprio di Holden.

Non solo, sui social si è diffuso anche un video della festa post-finale, in cui dietro in un angolino si intravedono Holden e Sarah parlare da soli in un angolino. Insomma, una serie di indizi che ha quindi portato molti a considerare che tra i due possa esserci qualcosa più di una semplice amicizia, rendendo questa ipotesi più plausibile di quanto si credeva inizialmente. Ma, ecco che, questa volta, è intervenuta un’altra persona ad infrangere i sogni dei fan: Giulia Stabile.

La ballerina, che ha festeggiato insieme a loro, ha voluto far chiarezza sul “felpa – gate” e spiegare come mai Sarah stesse indossando proprio quella di Holden. “Scusate è colpa mia ahaha saretta era fuori e faceva freschetto così le ho preso la prima felpa che ho trovato”, ha scritto su Twitter. Inoltre, Sarah ha anche replicato alla dedica fattale da Holden sul suo EP, dove l’ha definita un supporto e un’ispirazione:

Lo scopro ora, mi fa molto piacere, è una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia.