Amici 23, Mida: la mamma colpisce. Holden spiazza su Sarah

Nel corso del Daytime di Amici 23 in onda il 14 maggio, Mida viene convocato in saletta e qui trova un cestino con dei peluches. La sorpresa arriva dalla sua mamma, che gli ha anche scritto una lettera, con cui si dice orgogliosa di lui. Il cantante di Rossofuoco non si aspettava questo gesto da parte di sua madre, che rappresenta la persona che più lo sostiene e gli sta a fianco. Infatti, più volte Mida ha citato sua mamma nel corso di questo suo percorso. A un certo punto, l’allievo di Lorella Cuccarini viene invitato a raggiungere un’altra sala, dove può vedere un videomessaggio di suo papà.

“Sei una persona buona e l’hai dimostrato già da bambino, quando regalasti la tua pallina a un bambino, figlio di una donna che chiedeva l’elemosina”, ha raccontato il padre. “Sappi che tuo papà è vicino a te e lo sarò sempre”, ha concluso. Mida si emoziona e riserva parole speciali su suo padre, che considera un grande lavoratore. A commuovere tutti ci pensa sua mamma, che lo può riabbracciare nello studio di Canale 5. Prima di raggiungerlo, sua madre ci tiene a dirgli qualcosa:

“Già da piccolo avevi capito che non si potevano chiedere tante cose che avevano altri bambini. Non mi hai mai fatto sentire in colpa. Non sai quante volte mi è costato dirti di no. Sei sempre stato tu la mia forza, il mio faro, anche quando eri tu quello che doveva essere guidato. Non smetterò mai di chiederti scusa per questo. Due settimane fa mi hai dedicato la canzone ‘Portami a ballare’ e io da casa mi sono emozionata. Oggi ti chiedo una cosa, puoi cantare solo per me la canzone di Luca Barbarossa?”

Mentre Mida canta nello studio del Serale di Amici, ecco che arriva sua mamma. Quest’ultima ammette di aver sentito molto la sua mancanza in questi mesi e poi aggiunge: “Sei la mia vita Cristian”. Lui la abbraccia e non riesce a staccarsi, mentre non trattiene le lacrime. “Non lasciarmi più per tutto questo tempo”, afferma la mamma di Mida, emozionata. Il pubblico è sempre più commosso, mentre Mida e sua mamma ballano nello studio sulle note di Portami a ballare.

Amici 23: Dustin, Marisol, Holden e Mida divertono

La simpatia di Dustin conquista il pubblico, nel corso di questo Daytime. Insieme a Marisol, il ballerino australiano risponde ad alcune domande della produzione, facendo una doppia intervista. Entrambi esprimono la proprio opinioni, parlando anche dei momenti più belli che hanno vissuto. Poi è il turno di Holden e Mida, le cui risposte divertono i telespettatori. In particolare, il primo risponde con parole inaspettate, che strappano una risata al pubblico.

Quando viene chiesto a Holden di dire cosa vorrebbe avere di Sarah, fa l’occhiolino e manda in tilt i fan. Infatti, in questi ultimi mesi, è stato spesso ipotizzato un interesse reciproco che potrebbe esserci tra loro. Per i fan la risposta data oggi da Holden potrebbe rappresentare la conferma che da parte sua effettivamente c’è qualcosa.