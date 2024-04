Amici: nuovo inedito di Sarah, Holden commenta. Fan in delirio

Questa notte a mezzanotte sono usciti gli inediti di Sarah, Petit, Mida, Martina e Holden. Ma in particolare il commento che quest’ultimo ha lasciato alla Toscano non è passato inosservato. I fan sono in delirio.

Da mesi ormai si mormora che tra i due ci sia un particolare feeling, nonostante non abbiano mai confermato ciò, ma i telespettatori hanno notato una certa sintonia. Entrambi su questo tema sono sempre stati molto discreti, ma Holden ha deciso di lasciare un commento pubblico su Sarah che ha lasciato a bocca aperta i fan.

La pagina Instagram di Amici ha pubblicato le cover di ogni singolo, in particolare quello della ragazza si chiama Sexy Magica. Subito è arrivato il commento di Holden che ha scritto: “Sexy amore magica“. Sembra proprio una conferma che tra i due ci sia qualcosa in più di una semplice amicizia.

COME STIAMO pic.twitter.com/CytFydOpQ3 — Holden & Sarah Era ✨ (@solostanottee) April 29, 2024

La smentita di qualche mese fa

In realtà sin da subito i telespettatori hanno notato questo feeling particolare tra i due, ma entrambi hanno sempre smentito. Non solo, a dicembre scorso, dopo le tante supposizioni, è stato Holden stesso a fare chiarezza.

Sul suo canale Instagram ha sottolineato che tra di loro c’è una grande amicizia ma nulla di più. Ma i fan non ci credono e con i mesi questo rapporto speciale sembra crescere sempre di più. Anche perché la Toscano stessa pare apprezzare molto i video dei fan che realizzano su di lei e l’artista.

Semifinale e finale: chi vincerà Amici 23?

Sono state ufficializzate le date della semifinale e della finale del talent che anche quest’anno assegnerà un premio per la categoria ballo ed uno per il canto. Per la prima sono rimasti in gara Marisol e Dustin. Per la seconda Mida, Martina, Holden, Petit e Sarah.

Dunque i prossimi appuntamenti saranno sabato 4 maggio. Poi il 12 maggio con la semifinale che si terrà di domenica per non competere con l’Eurovision Song Contest. L’11 infatti ci sarà la finale su Rai 1, dove sarà presente anche Angelina Mango.

Quest’edizione del talent invece finirà il 18 maggio e per l’occasione la puntata sarà in diretta, così anche i telespettatori potranno votare da casa ed esprimere la propria preferenza.