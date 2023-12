Amici, Holden e Sarah sono una coppia? Il cantante svela la verità

Cosa sta succedendo realmente tra Sarah Toscano e Holden? Da diverse settimane, sul web circola un inaspettato gossip sui due allievi di Amici. I fan del talent show di Maria De Filippi sono molto attenti ai dettagli e da tempo hanno iniziato a intravedere abbracci e sguardi ambigui tra i due. Inoltre, diversi telespettatori hanno notato che le telecamere di Amici sono solite inquadrare un po’ troppo spesso Holden durante le esibizioni di Sarah e viceversa. Per questo, in tanti hanno iniziato a fantasticare pensando che possa essere nata una nuova coppia all’interno della Scuola.

Ad avvallare le loro teorie, poi, ci ha pensato la stessa Sarah: la cantante ha infatti messo mi piace a diversi TikTok in cui appare insieme ad Holden e nei quali i fan insinuavano che tra loro ci fosse qualcosa. Alla luce di tutto ciò, quello che sembrava essere un divertente scenario creato dai seguaci di Amici, ha iniziato ad avere un fondo sempre più grande di verità e a diffondersi a macchia d’olio per tutti i principali social. A questo punto, ha deciso d’intervenire lo stesso Holden per fare chiarezza una volta per tutte.

Il cantante è da poco tornato in casetta dopo aver passato Natale con la sua famiglia: la redazione di Amici ha infatti scelto di far tornare a casa gli allievi per il 24 e il 25 dicembre. Una mini vacanza di due giorni, prima di tornare all’interno della Scuola il giorno di Santo Stefano. E, con il ritorno in casetta, Holden è tornato a parlare con i suoi fan. L’allievo di Rudy Zerbi condivide un gruppo Instagram con alcuni suoi seguaci, dove si ritrova spesso a parlare delle sue giornate. E, poco fa, ha colto l’occasione per parlare della presunta frequentazione con Sarah. Cos’ha detto? Il giovane romano ha categoricamente smentito le voci circolate in queste settimane.

“A rega comunque possiamo sfatare di Sarah”, ha scritto Holden nel suo gruppo Instagram. Successivamente, l’artista ha anche aggiunto che, sebbene si vogliano un gran bene, tra di loro c’è solo una semplice amicizia. Dunque, non è chiaro come mai l’allieva di Lorella Cuccarini mettesse mi piace ai video romantici con Holden. Ma, fatto sta che tra i due non c’è nessun flirt. Si dovranno quindi arrendere i fan della “coppia”, che speravano nella nascita di un amore tra i due cantanti.