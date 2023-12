Amici 23, nuova coppia in casetta? Cos’hanno notato i fan

Nuova coppia nella Scuola di Amici? Da alcuni giorni, gli utenti del web avrebbero notato un’inaspettata intesa tra due allievi del talent show. Di chi si tratta? Di Sarah Toscano e Holden. In realtà, nei daytime non è stato ancora mostrato nessun filmato riguardante i due cantanti. Tuttavia, il mondo dei social è sempre molto attento ai dettagli e non si è lasciato sfuggire alcuni piccoli frammenti tra gli allievi che hanno portato a pensare che potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia.

Tra abbracci e sguardi curiosi, su Twitter i fan di Amici hanno già iniziato a fantasticare sulla presunta nuova coppia. È necessario specificare, però, che per ora si tratta solamente di supposizioni del web e non c’è nessuna prova che testimoni che tra i due possa realmente esserci qualcosa. Certo è che la puntata di Amici andata in onda oggi, 10 dicembre, ha fatto sorgere ulteriori dubbi. Questo perché, durante la performance di Sarah, le telecamere hanno inquadrato più volte proprio Holden. Un gesto che potrebbe essere casuale ma che, conoscendo la storia della trasmissione, potrebbe anche anticipare una nuova dinamica.

mi fa ridere il fatto che questa settimana sia nata l’ironia ship tra holden e sarah, arriva la domenica e il cameraman inquadra sarah che canta tutto l’inedito di holden ancor prima che esca

QUESTO PROGRAMMA SURREALE#Amici23 pic.twitter.com/JmE9oLgySk — soso (@gateamiciani) December 10, 2023

Amici 23: cosa sta succedendo tra Sarah e Holden?

Bisogna aggiungere, però, che, all’interno della Scuola, Sarah aveva già iniziato un’altra conoscenza, ovvero quella con Holy Francisco. I due si sono frequentati durante i primi mesi del programma, ma ad oggi non è chiaro lo status della loro relazione. La scorsa domenica, 3 dicembre, Holy Francisco è stato eliminato, ma non è stato mostrato alcun momento del saluto tra di loro e nessuno dei due ha più parlato del loro flirt.

D’altro canto, anche Holden potrebbe essere impegnato. Sebbene il cantante non si sia mai esposto pubblicamente sulla sua vita privata, i suoi fan hanno scovato una sua presunta fidanzata. Il suo nome è Chiara, è una fashion stylist ed è apparsa in un post dell’allievo di Rudy Zerbi risalente ad agosto del 2022. Da allora, però, non ci sarebbero stati scambi pubblici tra i due, dunque non è chiaro se la relazione stia proseguendo o meno.