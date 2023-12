Amici anticipazioni 8/12: verdetto sfida Ayle, liti prof e maglia sospesa

Nel dì festivo dell’8 dicembre, Amici di Maria De Filippi non si è fermato. E infatti è stata registrata una nuova puntata del popolare talent show, quella che verrà mandata in onda domenica 10. Che cosa è accaduto? Chi si è visto sospendere la maglia e chi è finito in sfida? Chi ha battibeccato con chi? Amici News ha svelato tutto quel che si è verificato nella scuola più famosa d’Italia.

Ospiti della puntata di Amici del 10 dicembre 2023

Ospiti in veste di giurati:

Fulminacci che ha inoltre cantato il suo ultimo singolo

Ron

Ermal Meta

Kledi

Gabriele Rossi

Amici, la gara canto e la classifica

Holden ha cantato Sign of Times di Harry. Ha convinto Ron e ad Ermal Meta. Quest’ultimo gli ha suggerito di non guardare sempre in basso mentre si esibisce Mew ha cantato What about us di Pink Petit ha cantato Tu vuo fa l’americano. Nel passaggio in cui il brano recita “Quando si fa l’amore sotto la luna”, l’allievo ha indicato Marisol e lei ha cominciato a sbattere la testa contro al banco. Dopodiché ha intonato Grande Amore de Il Volo e, a detta di un po’ tutti, se l’è cavata molto bene Matthew ha cantato Come together dei Beatles con chitarra Sarah ha cantato Mamma mia in versione acustica. Fulminacci ha avuto da ridire sulla performance, sostenendo che ci sia stata una perfezione vocale eccessiva. Avrebbe preferito un tono più ‘spettinato’ Martina e Mida. Martina ha cantato Addicted to you. Mida ha intonato una canzone in spagnolo intitolata La flaca. Lil Jolie ha cantato Brivido felino ed ha pianto. Zerbi ha dichiarato l’intenzione di mandarla in sfida, perché convinto che alla sua alunna serva uno scossone. Lil la prende però molto male e Maria le parla per aiutarla invece a ragionare nel modo giusto. Alla fine le hanno fatto cantare: Un’emozione da poco.

Inediti nuovi presentati in studio durante la registrazione

Mew ha intonato il suo nuovo inedito intitolato Vivo e la Celentano ha canticchiato con l’artista

Holden ha intonato il suo nuovo inedito Nuvole

Matthew ha intonato il suo nuovo inedito Ombre

Tutti i brani inediti saranno disponibili da lunedì a mezzanotte.

Compito a gruppo ai cantanti, solo il team di Rudy lo ha ultimato

Durante il day time si è visto che è stato assegnato un compito agli alunni. Tale consegna prevedeva un lavoro da fare a gruppi. Solo la squadra di Rudy Zerbi ha rispettato le tempistiche. Quella della Cuccarini non ha ultimato il compito mentre gli allievi di Anna Pettinelli si sono persi in battibecchi che hanno portato alla richiesta di un provvedimento per Matthew.

Amici, la classifica della gara ballo

Dustin ha ballato sulle note di C’est la vie di Achille Lauro Lucia, seconda Sofia ha ballato sulle note di una canzone di Mahmood Giovanni Gaia, sulla coreografia dimostrata da Giulia Stabile, ha danzato sulle note di un brano di Rosalia dal titolo A palè. Kledi non è stato convinto dalla prova, sottolineando che mancava un po’ di intensità di movimento Nicholas ha ballato sulle note di Completamente dei The Giornalisti Marisol. Anche in questo frangente il giudizio di Kledi non è stato troppo positivo. “Devi migliorare l’espressività”, ha suggerito. La Celentano ha voluto parlare con la ragazza Kumo Simone

Gara improvvisazione ballo

Lucia, Dustin e Giovanni: sono stati loro tre a sfidarsi. A trionfare è stata Lucia che potrà prendere parte all’evento di Dardust. A giudicare le danze Gabriele Rossi. Il tema della prova era Buio vs Luce. All’inizio delle esibizioni i tre ballerini hanno indossato una benda.

I compiti assegnati ai ballerini

Kumo ha fatto il medesimo compito che fu assegnato la settimana scorsa a Dustin e si è beccato una insufficienza da Emanuel Lo. Maglia viene sospesa

Nicholas: pure per lui è arrivata l’insufficienza. Ad assegnare il compito, che la settimana scorsa fu dato da Emanuel a Dustin, è stata la Celentano. La prof l’ha ordinato, oltre che a Kumo, pure a Nicholas, a Simone e Giovanni. Questi ultimi due non lo hanno eseguito. Motivo? Maria ha spiegato che gli altri due ballerini hanno potuto non svolgerlo proprio perché i professori potevano decidere a chi farlo eseguire

Gaia ha fatto compito della Celentano. A dimostralo è stata Isobel. La maestra si è congratulata e ha anche detto: “Sei una guerriera“.

Lucia ha eseguito il compito della Celentano che non è rimasta soddisfatta

La sfida di Ayle

Ayle ha partecipato alla sfida, essendo finito in ultima posizione la scorsa settimana. Il giovane ha vinto ed è rimasto nella scuola. Ha intonato il suo inedito. Lo sfidante, Tasco, ha a sua volta cantato il suo brano intitolato Ali

Battibecchi e gossip

Lorella Cuccarini si è scontrata con Anna Pettinelli per il compito assegnato a Mida a cui è stato chiesto di cantare una canzone de Il Volo, brano poi eseguito magistralmente da Petit

Scambio ruvido di opinioni tra i prof di ballo nel momento in cui Raimondo Todaro ha riconsegnato la maglia a Nicholas dopo l’esecuzione del compito voluto dalla Celentano. Emanuel Lo, invece, non ha ridato la maglia a Kumo. Anzi lo ha spedito in casetta. La Celentano ha sostenuto che secondo lei Kumo è stato più bravo di Nicholas e quindi non era giusto levare la maglia al primo e non al secondo

Gaia e Mida molto vicini. Feeling alle stelle. Hanno parlato parecchio. Lui le voleva passare la camicia perché lei si voleva coprire

Mida ha spedito baci a Mew quando si è seduta dopo aver presentato il suo nuovo inedito

Holden e Mida hanno giocato a Bottle flip e Holden è parso essere alquanto impedito

Mida geloso dell’esibizione di Gaia con Umberto

