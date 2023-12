Amici 23: la Celentano sbotta (giustamente) contro Nicholas

Puntata movimentata quella di Amici andata in onda oggi, 6 dicembre, su Canale 5. Nel corso del daytime, Alessandra Celentano ha di nuovo messo alla prova i ballerini della Scuola. La Maestra ha convocato in studio i ragazzi per farli affrontare una serie di prove di versatilità e di buona qualità. Tra i metri di giudizio della coreografa, ci sono le linee, il tono muscolare, per poi continuare con il collo del piede, la morbidezza e flessibilità e concludere infine con le aperture e la bravura nello stile di appartenenza.

La Celentano è rimasta alquanto delusa dagli allievi e li ha valutati in maniera molto negativa. La prof ha dato diversi zero per la versatilità, oltre a voti molto bassi alle ragazze per il tono muscolare e ai ragazzi per la flessibilità e l’apertura di gambe. Persino il suo ‘pupillo’ Dustin ha ricevuto un bel 2. In particolar modo, Alessandra ha notato la grave rigidità di Nicholas, facendo presente all’allievo che la situazione era anche peggiore di ciò che pensava. Tuttavia, il ballerino non ha accettato molto bene le correzioni della Maestra, rispondendole spesso in modo indisponente.

Difatti, durante tutta la prova, Nicholas ha continuato a replicare alla Celentano non solo quando veniva interpellato, ma anche durante le valutazioni fatte ai suoi compagni. Per questo, alla fine, la prof è letteralmente sbottata, rimproverandolo duramente:

Senti Nicholas, non è che ogni cosa che dicono devi rispondere. C’è modo e modo di parlare, c’è modo e modo di quello che dici. Sei sempre polemico! Mi sono scocciata di questa cosa! Devi stare zitto! Sto facendo lezione! Il tuo ruolo è l’allievo, ok? Che sia chiaro, perché sta iniziando a scocciarmi questo tuo modo.

Alla fine della lezione, i ragazzi sono tornati in sala relax, dove Nicholas si è confrontato con i suoi compagni. Questi ultimi hanno cercato di far ragionare Nicholas, facendogli notare di aver esagerato con la Celentano. Nonostante il ballerino sia comprensibilmente stanco di essere costantemente giudicato, dovrebbe capire che quello è giustamente il ruolo che l’insegnante deve svolgere. Rispondendole in questo modo così spocchioso, non farà altro che risultare spocchioso, invece di provare a crescere e migliorare il suo livello di danza.