Amici 23, Nicholas distrutto da Celentano: gli altri allievi da applausi

Nicholas ad Amici 23 scoppia a piangere e commuove molti telespettatori. Ciò accade subito dopo la puntata, mentre viene consolato dai suoi compagni d’avventura, e non solo. Il ballerino si sfoga in studio, dopo aver portato a termine l’ennesimo compito che gli ha assegnato Alessandra Celentano. Non è di certo la prima volta che la storica insegnante del talent show mette alla prova costantemente un allievo. Probabilmente lo scopo della professoressa è quello di far crescere questi ballerini, ma il messaggio che passa è ben diverso. Infatti, il pubblico non è per nulla felice di ciò che sta accadendo a Nicholas.

Persino sua mamma è intervenuta nei giorni scorsi, dopo aver visto il figlio star male per gli attacchi della Celentano. Ora i telespettatori dicono basta: “A questo punto, mandatelo in sfida, piuttosto che massacrarlo”. Questa l’opinione comune della maggior parte dei telespettatori. Dopo la dimostrazione di Umberto, in studio Nicholas, di fronte ai professori di danza, si esibisce con la coreografia scelta dalla maestra. È chiaro a tutti che il ballerino abbia delle difficoltà, ma Raimondo Todaro ha sempre dichiarato di essere pronto a tutto pur di farlo migliorare all’interno della Scuola.

Dopo l’esibizione, ecco che Alessandra Celentano ad Amici 23 attacca duramente Nicholas, pur riconoscendo il suo impegno. Solo nelle scorse settimane, la maestra ha avuto un acceso scontro con Elena D’Amario, la quale ha preso le difese dell’allievo in puntata. In studio oggi, Celentano ammette di non aver trovato giusto che l’Alvin Ailey School di New York ha dato a Nicholas la borsa di studio. Ed è a questo punto che il ballerino oggi in studio scoppia a piangere e il cuore dei telespettatori si scioglie. Celentano ammette che umanamente le dispiace vederlo così, ma non può mettere da parte il lato professionale.

“Gli hanno detto che ha grande potenzialità. Non puoi criticare degli artisti esterni. Nicholas però tu non devi neanche starci così, te l’ho detto un sacco di volte”, così Raimondo tenta di risollevare l’animo dell’allievo e di contrastare il modo di fare della maestra. A mettere fine alla discussione tra i due insegnanti, vedendo Nicholas provato, ci pensa Emanuel Lo, il quale chiede a Todaro di rimandarlo in Casetta con o senza maglia. Raimondo non ha alcuna intenzione di eliminare il ballerino, anzi gli riconsegna subito la maglia. Ma prima di rientrare, l’allievo si sfoga da solo in studio piangendo a dirotto.

Nicholas torna in Casetta in lacrime e si chiude dentro il bagno. Gaia corre subito in suo soccorso, ma lui non vuole proprio uscire. A questo punto, la ballerina insieme a Elia, Simone, Chiara e Sofia si siede fuori dal bagno in attesa della sua uscita. Lì vicino sostengono Nicholas anche Giovanni e Mida. Prima del compito anche Holden ha dato un caloroso abbraccio al ballerino. I gesti compiuti da tutti loro vengono apprezzati molto dal pubblico, che trova in tutto questo tanta umanità e amicizia vera.

Poco dopo, Nicholas esce da quel bagno e ammette di non riuscire più a sopportare questa situazione. I suoi fan temono che possa prendere la decisione di lasciare il programma, mentre tanto altri telespettatori sono convinti che ciò non accadrà e chiedono ad Alessandra Celentano di essere un po’ meno dura.