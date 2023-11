Elena D’Amario, attacco social alla Celentano: Cuccarini si schiera

Dopo la discussione andata in onda ad Amici, domenica 5 novembre, tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano, la ballerina non è rimasta in silenzio.

In un post Instagram, dove ha pubblicato l’esibizione con Nicholas, la D’Amario ha lanciato una frecciatina (non tanto velata) alla prof di classico.

“Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna. Dalla parte del duro lavoro. Degli artisti generosi. Di quelli che riescono a riconoscere l’Arte e i successi altrui. Dalla parte di quelli che rispettano il sudore del prossimo. Dei colleghi che gioiscono e riconoscono il sacrificio e i progressi degli allievi. Di tutti gli allievi. Coraggio e gentilezza sempre. E.“

Ma non è passato inosservato un commento che ha lasciato Lorella Cuccarini sotto il post. La prof di canto ha risposto con un cuore, mostrando sostegno alla ballerina, cosa che in studio non aveva fatto. Si sa però che tra la Celentano e la Cuccarini non corre buon sangue. Infatti, quando quest’ultima era alla cattedra di ballo, le due si trovavano sempre in disaccordo.

Anche Rosa Di Grazia ha commentato con un cuore. L’ex alunna di Amici era stata interpellata durante la discussione. La prof di classico, infatti, l’aveva nominata tra “le cause perse” difese da Elena.

Lo scontro tra Elena e la Celentano

Durante la scorsa puntata Alessandra Celentano aveva criticato Nicholas, alunno di Raimondo Todaro, e la coreografia eseguita, non capendo “cosa dovesse giudicare”. Secondo l’insegnante il ragazzo non aveva ballato, ma eseguito dei passi, baci e abbracci. Così la ballerina ha chiesto alla conduttrice di poter entrare per replicare e difendere il suo pezzo. Secondo la D’Amario l’atteggiamento della prof di classico è stato “denigratorio e sminuente“. L’insegnante è stata accusata di non aver rispetto per il lavoro altrui.

La Celentano, in risposta, ha definito Elena “fuoriluogo”, soprattutto perché non la considera sua collega, anzi nominandola “l’avvocato delle cause perse“. Così la ballerina ha citato alcuni ex alunni che in passato ha difeso e oggi si sono distinti nel mondo della danza. Tra questi Alessandro Cavallo, che in realtà la Celentano ha sempre sostenuto, come ha ricordato anche Maria De Filippi.

I commenti sul web

A sorpresa sono stati tanti gli utenti che si sono schierati dalla parte della Celentano. In molti ritengono che la D’Amario sia stata fuoriluogo e non abbia avuto rispetto per l’insegnante. Anzi, alcuni sospettano che la coreografa ultimamente abbia “voglia di far polemica”, proprio perché mira ad ottenere il banco da insegnante.