Amici, D’Amario vs Celentano: chi ha ragione, pubblico schierato

Oggi, domenica 5 novembre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Come di consueto, gli allievi si sono scontrati in gare di ballo e di canto. Per giudicarli, sono arrivati Gabry Ponte per il canto e l’ex allieva Anbeta per il ballo. Tuttavia, il momento che ha catalizzato maggiormente l’attenzione durante il pomeridiano non riguarda i ragazzi, bensì due grandi protagoniste del programma. Negli studi di Amici, infatti, è avvenuto un forte scontro tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano.

Il tutto è iniziato dopo l’esibizione dell’allievo Nicholas, che ha ballato un passo a due proprio con Elena. Come previsto, la performance non è affatto piaciuta alla Celentano, che ha da sempre espresso il suo poco apprezzamento verso il ballerino. Nel criticare l’allievo, la Celentano ha definito la coreografia come fatta solamente di ‘baci e abbracci‘. Queste parole hanno fatto scattare Elena, creatrice della coreografia. La D’Amario è rientrata in studio e ha preso in mano il microfono per fare un duro discorso contro la maestra:

È stato più forte di me, non sarei voluta entrare. Non voglio litigare, ma non è conforme alla realtà quello che sta dicendo. Lei ha detto che ha visto baci e abbracci, ma non è così. Mi spiace che lei abbia un’atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e nel lavoro degli altri. Quello che dice non è la realtà e lo sa.

La ballerina si è poi seduta sulla cattedra dei professori, scatenando la furia della Celentano che le ha spiegato di non essere ancora sua collega. “Quasi“, ha risposto stizzita Elena. Da lì, poi, la maestra ha esclamato: “Sai cosa ti dico? Sei l’avvocato delle cause perse. Asserisci delle cose che non stanno né in cielo né in terra. Se ti senti ferita perché il passo a due l’hai creato tu mi dispiace. Noi facciamo lavori diversi. Non voglio fare queste cose. Lei deve avere rispetto del mio ruolo”.

Ma, la D’Amario non è voluta rimanere in silenzio e ha citato alcuni allievi di edizioni passate per portare acqua al suo mulino. “Non vorrei citare nomi dal passato. Ma sono stata l’avvocato delle cause perse di Serena Carella e Alessandro Cavallo, che oggi è primo ballerino”, ha detto. Al che, è arrivata subito la replica provocatoria della Celentano: “Perché non tiri fuori Rosa e tanti altri? Dai è imbarazzante”, citando l’allieva di Amici 20, Rosa Di Grazia, per la quale le due si erano già scontrate duramente alcuni anni fa.

Sebbene in studio il pubblico si sia schierato principalmente dalla parte di Elena, la situazione sul web è molto diversa. Su Twitter, la maggior parte degli utenti non ha apprezzato l’atteggiamento della D’Amario, considerandolo troppo altezzoso e poco rispettoso nei confronti della maestra. Inoltre, in tanti si sono detti d’accordo con la definizione di ‘avvocato delle cause perse‘ datale dalla Celentano, dato che ogni anni si troverebbe a difendere allievi non particolarmente preparati. Infine, a detta di molti, la ballerina avrebbe inscenato questa lite solamente per spodestare uno dei professori dalla poltrona.