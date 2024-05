Amici, Sarah spunta nel disco di Holden: e la Pausini batte un colpo

A mezzanotte del 24 maggio, una settimana dopo gli altri finalisti di Amici, è finalmente uscito l’EP di Holden, intitolato “Joseph“, che è, tra l’altro, il suo nome di battesimo. Si tratta di un disco contenente 6 tracce, tra cui i singoli presentati ad Amici (“Dimmi che non è un addio”, “Nuvola”, “Solo Stanotte”, “Randagi”) e il brano “Non siamo più noi due” in duetto con Gaia Gozzi. Tra i vari pezzi, ce ne è uno in particolare che ha attirato l’attenzione dei fan del cantante. Quale? Una canzone dal titolo “Ossidiana“, dove, oltre ad Holden, si sente anche una voce femminile. Ma, non si tratta di una voce femminile qualsiasi, bensì quella di Sarah Toscano, sua compagna di avventura ad Amici, con cui si vocifera vi sia una frequentazione in corso.

“Fuori è buio come l’ossidiana”, è il pezzo della canzone che i fan sono convinti sia cantato da Sarah. Certamente, questo spiegherebbe come mai Holden ha deciso di ringraziare anche Sarah nel booklet del disco. “Per il supporto e l’ispirazione: George R.R. Martin, Christopher Nolan, Sarah Toscano”, ha scritto Holden, riaccendendo i gossip su una possibile frequentazione tra i due. A tal proposito, però, la Toscano ha confessato di aver scoperto per caso di questi ringraziamenti, specificando che tra di loro c’è solamente un rapporto d’amicizia. Non solo, anche Holden ha nuovamente negato questi pettegolezzi, ribadendo che non ci sarebbe nessun coinvolgimento romantico con la 18enne vincitrice di Amici 23.

Tra l’altro, il testo di “Ossidiana” è simile a quello di una canzone presente nell’EP di Sarah, “L’ultima volta”. “Mi baci appassionatamente sulla porta, questa sarà per noi l’ultima volta”, canta la Toscano nel brano. Mentre, quello di Holden recita: “Aspetti fuori la porta lì in camicia da notte, è l’ultima volta come le ultime volte”. Insomma, dei testi che sembrano essere quasi collegati tra di loro.

Nel frattempo, una persona molto importante nella vita di Holden ha fatto sentire il suo supporto. Parliamo di Laura Pausini, la moglie di suo padre Paolo Carta. Anche se ha seguito da lontano il percorso di Holden ad Amici, adesso Laura ha voluto mostrare il suo sostegno per il lancio del nuovo disco di Holden, pubblicando una storia su Instagram dedicata a lui con scritto ‘Palpebre‘ e un cuore bianco.