Amici: Sarah si svela su De Filippi, poi la replica su Angelina Mango

Sarah Toscano ha vinto la 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi e oggi sulla conduttrice svela alcuni dettagli. Non solo, la giovane cantante ripercorre la sua esperienza dentro la Scuola, parlando della finale e del sostegno ricevuto sempre da Lorella Cuccarini. Inoltre, Sarah risponde ai commenti che parlano della sua somiglianza con Angelina Mango. Andando con ordine, nella sua nuova intervista per Fanpage.it, la vincitrice del talent show ammette che le sembra assurda questa nuova realtà che sta vivendo. Fino a qualche mese fa, prima ancora di approdare nel programma di Canale 5, si ritrovava a uscire poco di casa.

Ora, invece, deve incontrare persone da tutto il mondo. Al momento, sta pensando solo ai firmacopie e ai primi live. La cosa che più l’ha sorpresa una volta uscita dalla Scuola è stata “la reazione fiera” dei suoi amici quando le persone la fermano. Anche a casa, la sua famiglia è ovviamente orgogliosa del percorso che ha portato avanti fino alla vittoria. Ora Sarah intende continuare a studiare canto, consapevole che all’interno del talent show gli studi l’hanno aiutata parecchio. Infatti, come ha raccontato qualche giorno fa, la cantante ha intenzione di usare il montepremi conquistato durante la finale per continuare a studiare.

E se c’è qualcosa di cui non ha mai dubitato è sicuramente la fiducia di Lorella Cuccarini. Nei suoi occhi ha sempre visto che ci credeva davvero in lei. Nonostante questo, Sarah ad Amici 23 ha anche avuto il dubbio che non avrebbe preso la maglia del Serale. In questa fase dell’intervista, la Toscano parla anche di Angelina Mango. C’è chi crede che la cantante di Sexy Magica si ispiri alla figlia di Mango e che tra loro ci sia una certa somiglianza. Ecco la replica di Sarah:

“È una ragazza incredibile, ha fatto un percorso ad Amici per cui non le si può dire niente, e la stessa cosa vale per Sanremo e l’Eurovision: ogni singolo che ha fatto uscire era meglio del precedente. La stimo tantissimo e la trovo un’artista completa, che ha fatto un percorso di crescita in un tempo brevissimo. C’era chi, sui social, ci ha paragonato un po’, ma non riesco a vedermi come lei. Siamo due ragazze diverse, molto giovani, ma capisco che sia possibile avere dei punti di somiglianza”

Nel frattempo, Sarah parla anche del Festival di Sanremo, vedendolo come un obiettivo importante. Tenendo, però, conto del fatto che ha solo 18 anni, non vuole fare le cose frettolosamente, ma preferisce attendere il momento giusto.

Ma com’è stata Maria De Filippi durante questo suo percorso?

“Una persona incredibile, sempre con la parola giusta al momento giusto, molto empatica. Riesce a capirti dagli sguardi e poi ha una grande memoria, ricorda veramente tantissime cose. Mi ha dato una possibilità incredibile e ci ha sostenuto, tutti, fino alla fine”

Di certo, Sarah porta con sé un bellissimo ricordo della conduttrice, come accade anche ad altri allievi che prendono parte al suo programma.