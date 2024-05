Verissimo speciale Amici, scelta di Silvia fa discutere: c’entra Mida

La puntata di Verissimo andata in onda oggi su Canale 5 è stata dedicata interamente ad Amici di Maria De Filippi in seguito alla finale della scorsa settimana. Silvia Toffanin ha ospitato in studio tutti i finalisti di questa edizione, i professori, i giudici ed alcuni ex volti del programma. Una scelta, tuttavia, ha fatto parecchio discutere il web. Nello specifico c’entra uno dei ragazzi, ovvero Mida. Capiamo che cosa ha fatto storcere il naso ai telespettatori.

L’intervista di Mida scatena polemiche

Oggi, domenica 26 maggio, la puntata di Verissimo è stata uno speciale dedicato al talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. A turno la conduttrice Silvia Toffanin ha ospitato i diversi finalisti in questo ordine: Holden, la vincitrice Sarah, Marisol, Dustin, Petit e Mida. E’ stata proprio l’intervista di quest’ultimo a scatenare alcune polemiche sul web. Nello specifico gli spettatori hanno sottolineato il fatto che il ragazzo abbia avuto meno spazio rispetto agli altri. Al momento dell’arrivo di Mida, difatti, ci sono stati alcune sorprese fuori programma.

Silvia Toffanin ha invitato in studio dapprima la sua maestra Lorella Cuccarini, poi ha chiamato anche il suo compagno di squadra Emanuel Lo. Non è finita qui, in quanto poco dopo la conduttrice ed il suo ospite sono stati raggiunti anche da Giacomo, un amico dell’ex concorrente di Amici. Secondo i telespettatori la presenza di altre persone lì in studio nel momento dell’ospitata di Mida avrebbe tolto in qualche modo spazio al ragazzo.

Secondo il popolo del web, Silvia Toffanin non avrebbe fatto parlare il cantante al pari degli altri finalisti. Inoltre qualcuno ha lamentato anche il fatto che i numerosi interventi da parte degli altri ospiti abbiano rallentato la visione ed il racconto del percorso di Mida all’interno della scuola di Amici.

Qui di seguito riportiamo soltanto alcuni dei tanti commenti comparsi su X (ex Twitter) in merito all’intervista di Mida a Verissimo:

Cos’altro non è piaciuto al web

L’intervista a Mida non è stata l’unica cosa ad aver scatenato delle polemiche sul web. Gli spettatori hanno difatti lamentato l’esclusione di due dei professori, ovvero Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I due, difatti, non sono stati invitati nel programma per la puntata speciale. Possibile che la scelta sia stata dovuta al fatto che nessuno dei loro allievi sia arrivato in finale. Pettinelli e Todaro sono comunque stati intervistati da Toffanin qualche settimana fa.