Verissimo, Todaro-Pettinelli: “Insieme ci divertiamo tantissimo”

I due professori della scuola di Amici sono stati i primi ospiti della puntata di oggi, sabato 4 maggio, di Verissimo, celebre talk-show condotto da Silvia Toffanin. Ecco che cosa hanno detto nel corso dell’intervista e qual è il loro rapporto sia fuori che dentro il programma.

La prima esperienza in squadra insieme

In collegamento dallo studio del talent show, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno parlato innanzitutto della loro prima esperienza in squadra nel talent show di Maria De Filippi. “Siamo come due bambini che giocano in cortile. Il nostro modo di aver affrontato il Serale è assolutamente questo. Ci stiamo divertendo moltissimo“, ha detto in proposito la Pettinelli. Versione poi confermata dall’esilarante risposta del ballerino che, con il sorriso sulle labbra e in tono evidentemente ironico, ha affermato: “Ho bisogno di ferie: la Pettinelli mi ha distrutto!“

A quel punto Anna ha sottolineato quanto Raimondo sia paziente con lei nell’insegnarle le coreografie dei guanti di sfida andati in onda a ogni puntata, mentre il ballerino ha tenuto ad evidenziare la bravura della coach che, nonostante non sia una danzatrice professionista, ogni settimana ha dimostrato di mettercela davvero tutta per dare il meglio di sé.

Il rapporto con gli altri professori

Immancabilmente, è poi arrivata anche la domanda sul rapporto con gli altri professori della scuola di Amici: Rudy Zerbi, Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. “È stato un Serale abbastanza tranquillo, non abbiamo litigato tanto”, è stata la risposta della Pettinelli.

Ma quello che in realtà tutti volevano sapere è come stanno le cose tra lei e Rudy Zerbi, suo acerrimo nemico sul palco di Amici. A lanciare l’amo è stato quindi Todaro che ha esordito con: “Secondo me Rudy Zerbi comincia ad avere una cotta per te”. La Pettinelli quindi, di fronte alla possibilità paventata dalla Toffanin di seppellire l’ascia di guerra e magari ballare con lui, ha risposto secca, scatenando l’ilarità generale “Ma che scherzi? Con Lui? Ma non lo vedi che è un orso?”. E subito dopo ha aggiunto: “Lui parla ma io non lo sento più è proprio vento nelle orecchie.”

Infine, la coach ha concluso rivelando di essere rimasta delusa da alcune esclusioni avvenute nel corso delle ultime settimane: “Mi arrabbio tantissimo perché sostengo le mie convinzioni e su quelle io mi scateno e non ho una mezza misura nell’esporle. Difendo i miei ragazzi, le mie ragioni mi fanno incavolare e poi quest’anno ci si è messo contro anche Cristiano Malgioglio. Ci sono rimasta male per alcune eslusioni però che vuoi farci, il meccanismo è questo io saluto tutti i ragazzi.”

Anna Pettinelli: “Io e Giuseppe ci siamo lasciati”

Infine, con estremo stupore di Silvia Toffanin, la coach ha anche annunciato la rottura con il suo ex compagno: “Il mio Giuseppe non c’è più“. Fatto confermato anche dallo stesso Todaro che, per smorzare un po’ la tensione del momento, l’ha buttata come sempre sul ridere: “Confermo, l’effetto ballerina ha fatto strage.”

“Le persone non sono quelle che sembrano Silvia”, ha poi tagliato corto la Pettinelli che, giustamente, non ha voluto approfondire i motivi che hanno portato lei e il compagno a scegliere di dividere le loro strade. “Sto benissimo, sto meglio di prima”, ha poi concluso la coach.