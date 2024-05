Verissimo, Daniele di UeD: “Gaia era pesante, l’altra invece leggera”

Gaia Gigli e Daniele Paudice ospiti a Verissimo dopo la recente scelta a Uomini e Donne. La coppia ha informato su come prosegue la love story in erba, vissuta al momento a distanza. Lei vive a Milano, lui a Napoli. “Facciamo i pendolari”, hanno spiegato a Silvia Toffanin, aggiungendo che è un momento in cui si stanno cercando di conoscere approfonditamente e soprattutto privatamente, visto che un conto è frequentarsi sotto l’obbiettivo vigile delle telecamere televisive, altro conto è farlo a riflettori spenti.

“Non è cambiato nulla, dal primo giorno fino ad oggi siamo sempre noi stessi“, ha sottolineato l’ex tronista Daniele che ha aggiunto che ora c’è più serenità rispetto a ciò che si è visto a UeD: “Lei non era tranquilla durante il percorso, però ora siamo felici, ci stiamo conoscendo con dei propositi positivi”.

Spazio poi al ricordo del primo bacio, arrivato non proprio rapidamente. “Il bacio – ha detto Daniele – è giunto nel momento giusto, le cose si fanno perché le senti, non perché le devi fare. Lei era pesante, invece l’altra persona era un po’ più leggera quindi la cosa con lei era un po’ più a rilento ma questo non vuol dire che non avevo voglia. Ho sempre avuto voglia però non si era creata…”

Paudice ha poi sostenuto che erano anni che non viveva simili emozioni sentimentali, essendo una persona piuttosto schiva. A Uomini e Donne, invece, a un certo punto ha mollato gli ormeggi. Spazio poi a Gaia che ha confermato che concluso il percorso nel dating show di Canale Cinque ha recuperato più tranquillità:

“Siamo più tranquilli perché ovviamente non abbiamo le telecamere addosso. Io vivo a Milano, lui a Napoli, al momento facciamo i pendolari, appena uno può scende e viceversa. Sono contenta, l’ho detto anche a tutte le mie amiche, è stato uno dei momenti più belli della mia vita. Fino all’ultimo ero convinta di non essere la scelta. Anche perché lui non mi ha fatto capire più di tanto… Mi ero preoccupata, credevo di non piacergli, non arrivava mai il bacio. Quella esterna mi è rimasta nel cuore”.

Gaia Gigli di Uomini e Donne e l’amore tossico

L’ex corteggiatrice ha poi raccontato a Silvia Toffanin la relazione tossica vissuta con il suo ex compagno che è il padre di suo figlio:

“In passato mi sono innamorata della persona sbagliata, ero entrata in un loop in cui non riuscivo ad uscire. Mi sono affidata ad esperti perché non c’era modo… Anche se la famiglia, gli amici, provavano a mettermi davanti a questa verità io rimanevo lì perché nella mia testa era l’uomo della mia vita. Poi sono rimasta incinta e da lì proprio… un disastro. Tutta la gravidanza si può dire che l’ho vissuta da sola con mia mamma, qualsiasi visita, qualsiasi cosa, con mia mamma”.

Gaia ha aggiunto che l’ex non non è stato presente al suo fianco. “Ho un bruttissimo ricordo. Un momento così bello della vita di una donna per me è stato terrificante, bruttissimo, non lo auguro a nessuna donna”, ha chiosato. Quando il bimbo è nato ha però capito che lo doveva proteggere e che quindi doveva anche reagire alla situazione in cui si era ritrovata.

Daniele ha già conosciuto il bimbo. Così la Gigli sulla questione: “Diego ha quattro anni, stravede per Daniele. Non mi aspettavo che lui fosse così bravo con i bambini”. “Avrei voglia di diventare papà un giorno, non pianifico però se arriva, arriva – l’eco di Paudice-. Nella mia vita ho avuto la forza che magari tanti ragazzi non hanno avuto di partire, di reagire, di cercare nuovi orizzonti, stare fermi non porta da nessuna parte”.