UeD, Daniele sceglie Gaia: Marika top tra accuse e i gesti di Maria

Arriva il momento della scelta di Daniele Paudice a Uomini e Donne. Il tronista fa il suo ingresso in studio e Maria De Filippi si complimenta per la sua eleganza. Dopo di che, si dice contento di vedere Ida Platano presente, in quanto dietro le quinte si era detto dispiaciuto per via della sua eventuale assenza. Invece, dopo il confronto con Mario Cusotore, l’ex tronista ha deciso di restare in studio per seguire la puntata. Si inizia con un recap del percorso di Daniele, che ripercorre il suo Trono con i momenti più importanti che ha trascorso con Gaia Gigli e Marika Abbonato. Maria decide di iniziare con la seconda.

Arriva il momento di vedere l’ultima esterna con entrambe, ovvero la giornata trascorsa nella villa. Qui Marika si è scagliata contro Daniele, dicendo di essere ormai convinta che sceglierà Gaia. La sua paura è di essere scelta solo perché dall’altra parte c’è una persona che ha delle responsabilità importanti in quanto madre. Daniele si è sentito offeso e oggi in studio Marika viene assalita dai due opinionisti.

“Spero ti sia pentita di quello che hai detto”, afferma addirittura Tina Cipollari. Gianni Sperti segue la sua collega e si scaglia contro Marika oggi a UeD, la quale ribadisce che averlo visto piangere per il bacio dato a Gaia le ha dato delle risposte. E non ha neanche torto! Maria De Filippi prende le difese della Abbonato, facendo presente che è giusto esprimere la propria opinione e che non crede abbia detto nulla di male. Il pubblico sul web prende le difese di Marika, come già fatto in passato.

Molti criticano il percorso di Daniele e Gaia, muovendo forti accuse. In particolare, è avanzata l’ipotesi che i due già si conoscessero in quanto sul profilo Instagram di lei sono stati notati alcuni like messi nei mesi precedenti. Ora c’è chi chiede di vedere Marika sul Trono nella prossima edizione, ritenendo che sia stata attaccata sul nulla e che abbia una bella personalità. La corteggiatrice nei mesi scorsi ha ricevuto alcuni attacchi, in particolare uno da un’altra corteggiatrice, che hanno generato polemiche, ricevendo sempre il sostengo del pubblico.

Non avrà conquistato i presenti in studio, ma ha ottenuto l’affetto di molti telespettatori. Intanto, oggi in studio Ida Platano non trattiene le lacrime. Si scopre che nelle ultime esterne Daniele ha dedicato una lettera a entrambe. Durante l’ultima fase della giornata trascorsa con Marika, Paudice dispiaciuto non ha trattenuto le lacrime e da qui si intuisce che non è lei la scelta. Ma ecco che quando va in onda l’ultima parte dell’esterna vissuta con Gaia è di nuovo possibile vederlo commuoversi.

Anche in studio Daniele inizia a piangere, commosso. Questo è un segnale che, in realtà, Paudice può avere l’aria da spavaldo e duro, ma invece è una persona buona e dolce. Tina ci tiene a far notare questo.

Uomini e Donne, reazione di Marika: dopo gli attacchi le scuse

Arriva il momento per le due corteggiatrici di recarsi dietro le quinte ad attendere, come accade solitamente. Dopo aver ballato con Ida Platano, Daniele torna a sedere al centro studio e decide di far entrare prima Marika. Così Paudice deve dirle che non è la sua scelta e appare in difficoltà:

“Anche se sei entrata in corsa, mi hai dato tanto e mi hai fatto capire i miei limiti, perché a volte non mi so spiegare. Non ti ho detto le cose che provavo e sentivo. Però è difficile… Ho pensato a noi fuori, ok? Come tu hai detto di avere la paura di essere una scelta per ripiego, ti dico che non sei la mia scelta perché proprio qualcosa di più forte. Ti ringrazio per le cose che mi hai dato e le cose che mi hai fatto capire”

La risposta di Marika è pacata e giusta:

“Anche io ti ringrazio, nonostante questo. Non ti odierò, tranquillo. Me lo aspettavo e sono comunque contenta che tu abbia scelto col cuore”

Gianni e Tina le fanno i complimenti per la sua reazione. La Cipollari si scusa anche per i modi usati poco prima. De Filippi torna a sostenere Marika, facendo notare che dalla sua reazione è arrivata la conferma che è una persona buona e carina nei modi.

Daniele sceglie Gaia a UeD: la scelta scontata non emoziona

A emozionare sembra essere stata unicamente Marika. Quando arriva il momento della scelta, la maggior parte dei telespettatori continua a parlare di lei sui social positivamente. A detta di questa fetta del pubblico, Gaia era già certa del suo lieto fine.

“Da qui magari non uscirò con la fidanzata della mia vita, ma uscirò con una persona che io ho voglia di conoscere. Mi dispiace, ma tu sei la mia scelta”

Emozionata, Gaia abbraccia subito Daniele e insieme concludono il percorso nel programma.