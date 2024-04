Uomini e Donne, Valery nella bufera fuori: su Marika non convince

Valery dopo Uomini e Donne rilascia un’intervista a Lorenzo Pugnaloni, nel nuovo appuntamento di Casa Lollo disponibile su Instagram. L’ex corteggiatrice è stata eliminata da Daniele Paudice, in quanto la loro conoscenza non ha mai avuto una svolta. Questo perché il tronista ha portato in esterna solo Gaia e Marika, nelle ultime settimane. Lei e Gaia sono state accusate di aver dato della “donna facile” a Marika. Ciò è accaduto quando è andata in onda l’esterna in cui quest’ultima ha dato il suo primo bacio a Daniele.

Valery, tra gli applausi e sorrisi di Gaia, ha attaccato Marika definendola appunto una “donna facile”. Oggi dà delle spiegazioni su quel feroce attacco riservato all’ex ‘rivale’, ma non convince:

“Sì ho avuto tanti commenti negativi, mentre molti hanno compreso. Ci tengo a dire che mi dispiace se è stato frainteso, però ‘facile’ non voleva dire poco di buono. Ma è più un aggettivo usato per definire una persona che dà poco valore al bacio. Voleva essere anche un consiglio per lei, già accusata di essere una che voleva molto il contatto fisico. Aver fatto due o tre esterne e poi dare un bacio, è come se tu non dessi valore”

Valery precisa di voler cercare un uomo per la vita e per questo il bacio lei tende ad aspettarlo. Le dispiace se è stata fraintesa, ma da parte sua quell’attacco rappresenterebbe un consiglio per Marika, per ciò che potrebbe passare in televisione. Lorenzo Pugnaloni prende le difese della corteggiatrice, facendo notare a Valery che alla sua fine la sua ex ‘collega’ non aveva fatto chissà che, semplicemente si era lasciata andare a un bacio con una persona che sta corteggiando e che le piace.

L’esperto di gossip crede che Marika abbia dato un valore, in realtà, al bacio. Inoltre, Pugnaloni ricorda le edizioni passate del Trono Classico, durante le quali i tronisti hanno sempre baciato più corteggiatrici. Questa spiegazione di Valery non convince il pubblico, che già si era scagliato contro di lei quando ha sganciato il suo attacco. Il suo, infatti, non sembrava affatto un consiglio, bensì una chiara accusa.

Tra i primi commenti è possibile notare molte critiche nei confronti dell’ex corteggiatrice, che a detta di tanti telespettatori si starebbe solo arrampicando sugli specchi. Il pubblico crede che avrebbe dovuto semplicemente chiedere scusa.

L’intervista va avanti e Valery afferma che avrebbe comunque lasciato Uomini e Donne, anche se non l’avesse eliminata Paudice. L’ex corteggiatrice ammette di non aver visto chissà quale interesse da parte del tronista nei suoi confronti. Valery rivela che non avrebbe baciato Daniele se avesse continuato il suo percorso, ma solo nel caso in cui sarebbe stata la scelta. Per lei “il bacio determina il fidanzamento”. Intanto, l’ex corteggiatrice confessa di vedere Gaia come futura scelta di Paudice.

Valery dice la sua anche su Ida Platano, la quale sta affrontando una situazione complicata che dovrebbe concludersi con la fine del suo Trono. L’ex corteggiatrice trova che la tronista sia una persona in gamba, in grado di prendere una scelta adeguata. Non vuole, però, dire la sua preferenza tra Mario e Pierpaolo. Uno dei due, a detta sua, è un brav’uomo, che potrebbe essere la persona giusta per Ida.