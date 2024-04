UeD: triste pagina legata a Daniele, il gesto di De Filippi non basta

Scena triste a Uomini e Donne nella puntata andata in onda il 23 aprile 2024. Mentre Daniele Paudice dice, con tanto di sostegno di Maria De Filippi, di non voler baciare subito Gaia per proteggerla, Marika viene accusata di essere una donna “facile”. Questo brutto commento è stato fatto da un’altra ragazza, tra l’altro, Valery. Prima di essere eliminata quest’ultima commenta l’esterna di Daniele e Marika, caratterizzata dal loro primo bacio.

Valery crede che solo una “donna facile” avrebbe potuto baciare dopo solo qualche uscita un ragazzo. Invece, come sempre, all’uomo non viene detto nulla. Mentre Marika sarebbe una “donna facile”, Daniele non viene commentato negativamente dalla corteggiatrice. Maria richiama subito Valery non appena si lascia andare a questo commento poco carino, ma nessuno sembra voler prendere le difese di Marika.

Anzi, quando lascia lo studio delusa, Gianni Sperti crede che il suo atteggiamento sia esagerato. Nessuno si domanda se Marika possa essere rimasta male per quel commento, neppure il tronista. Daniele oggi a UeD si preoccupa di chiarire la situazione con Gaia, a cui De Filippi dà alcune spiegazioni.

Maria fa sapere alla corteggiatrice che il tronista ha detto alla redazione di voler evitare ancora di baciarla in quanto sa che ha delle responsabilità come madre. A detta di Daniele, Gaia – in quanto ha un figlio – riceverebbe attacchi fuori dal programma se si dovessero baciare in queste prime esterne.

Intanto, il pubblico si concentra sul fatto che Marika è stata pesantemente attaccata oggi, con tanto di applausi da parte della stessa Gaia. Nessuna difesa da parte di Daniele, che avrebbe dovuto rimettere Valery al suo posto. A parlare è solo Maria, la quale consiglia a Marika di non farsi toccare da questo attacco, in quanto non ha fatto nulla di male.

Quando la corteggiatrice lascia lo studio, Daniele decide di non correrle dietro, convinto di non aver commesso errori.

Uomini e Donne: Jasna lancia sospetti su Giulia

Nella puntata di oggi, si sollevano dei sospetti su Giulia, la giovane dama scesa per Cristiano. Quest’ultima è finita nel mirino di Jasna, la quale oggi segnala di aver notato alcune sue mosse sui social network che le hanno generato dei dubbi. La dama parla contro Giulia dopo aver capito che Cristiano ha iniziato a dubitare di lei. Va precisato che tra Jasna e il cavaliere c’è stata una conoscenza, che è terminata in modo sereno.

Jasna rivela di aver notato sul profilo dell’attività lavorativa di Giulia una foto che potrebbe dimostrare che ha come unico scopo quello di farsi notare. Aurora Tropea appoggia questa segnalazione, sottolineando di aver notato anche lei questo. Intanto, Jasna nervosa fa presente:

“Ho dei dubbi su Giulia. Martedì va in onda la puntata e poi pubblichi la tua foto sul tuo profilo business con sotto scritto che hai raggiunto il tuo obiettivo. Il tuo obiettivo qual è? Cristiano o la sedia? Citi tutti, anche Maria De Filippi. Oggi confermo di avere anche io dei dubbi nei tuoi confronti”

A questo punto, con molta calma, ma comunque infastidita, Giulia replica:

“Io oggi sono venuta abbastanza tranquilla, anzi volevo scusarmi per l’altra volta, per il tono. Su Jasna, stai seguendo il mio profilo, che è connesso con quello business. Non c’è scritto che ho raggiunto l’obiettivo”

Giulia non appare particolarmente turbata da questa situazione. Anzi, precisa di non voler parlare di questo e non dà delle spiegazioni concrete. “Maria io sono scesa tranquilla, devo litigare per forza con qualcuno?”, chiede a un certo punto. Gianni Sperti prende le sue difese e decide di vederci chiaro. Prende un cellulare e legge la didascalia condivisa da Giulia su Instagram con la foto che la ritrae a Uomini e Donne.

In realtà, l’obiettivo che la giovane dama dice di aver raggiunto è quello di potersi far conoscere per ciò che è davvero. Interviene Elisa, la quale non capisce quale sia il problema di Jasna. Anche Cristina Tenuta prende le difese di Giulia. Aurora prende la palla al balzo per passare all’attacco: “Mi confermate che non possiamo seguirci sui social? Cristina segue tutti”. Maria De Filippi preferisce chiudere qui questi scontri legati ai social network.

La conduttrice va avanti con la puntata cercando di capire cosa ha intenzione di fare Cristiano, in quanto dietro le quinte c’è una donna che vorrebbe conoscerlo. Dopo qualche battibecco con Giulia, il cavaliere fa entrare Serena e decide anche di iniziare con lei una conoscenza.

Uomini e Donne: Ernesto di nuovo nel mirino del pubblico

Torna al centro studio Ernesto Russo, con Marianna. Quest’ultima fa sapere che il cavaliere è cambiato nelle loro ultime uscite. Le piace molto, ma lui appare un po’ titubante. “Da qui a dire che mi piace tanto no, sarei ipocrita. Non è una donna… non mi è scattata quella cosa in più”, afferma il cavaliere. A questo punto, come fa notare Marianna, non avrebbe senso andare avanti.

Barbara De Santi interviene per sottolineare il fatto che Ernesto così è tornato al centro studio. Tra i due si è acceso un litigio nel corso della registrazione di ieri. Oggi entrambi si trattengono. “Però adesso che dici che l’interesse si è spento è normale che lei non voglia andare avanti”, fa notare Maria De Filippi. Marianna crede che avrebbe dovuto dirglielo prima e non al centro studio.

Gianni Sperti non può non notare che con Ernesto accadono sempre situazioni simili. Intanto, Marianna scoppia a piangere. “Non devi seguire solo l’istinto fisico, quello dovresti farlo a casa tua. Lì ti ha fermato Marianna”, tuona Gianni, scagliandosi contro Ernesto. C’è tanto dispiacere per Marianna tra i telespettatori, che tornano ad attaccare Russo.