UeD anticipazioni, Ida svolta (pare definitiva): fuori verità su Mario

La registrazione di Uomini e Donne del 22 aprile 2024, che andrà in onda con le prossime puntate, ha segnato una svolta. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Ida Platano ha preso la decisione di eliminare Mario Cusitore. La verità è venuta a galla e la tronista non ha potuto non reagire male. Non sono mancate le tensioni anche nel Trono Over, tra liti e nuove rotture.

Uomini e Donne anticipazioni:

La registrazione di oggi è iniziata con Ida Platano. Maria De Filippi ha trasmesso la clip che riassume quanto accaduto nelle puntate registrate scorsa settimana. Mario Cusitore è stato protagonista di una nuova segnalazione, davvero pesante. Questa raccontava che il corteggiatore aveva trascorso una notte in un B&B con un’altra donna. Ida aveva addirittura difeso Mario, secondo le anticipazioni di UeD. Gianni Sperti e Tina Cipollari, invece, hanno subito mostrato il loro disappunto.

Sebbene l’abbia difeso, la Platano era davvero sconfortata e in queste ore la situazione è peggiorata. Mario pare abbia detto la verità e confermato in parte la registrazione. Cusitore si sarebbe visto con un ex volto del programma, che pare corteggiasse Alessandro. Non si conoscono i dettagli al riguardo. Mario ha comunque assicurato che tra loro non è accaduto nulla. Ovviamente questa spiegazione non ha potuto portare Ida a rasserenarsi, anzi è scoppiata tra loro una dura lite al centro studio.

La tronista ha eliminato Mario, il quale ha lasciato lo studio. Subito dopo anche Ida si è diretto dietro le quinte. Domani verrà svolta una nuova registrazione, ma arrivati a questo punto sembra improbabile che Ida vada sopra a questo. Gianni e Tina hanno nuovamente attaccato Mario per l’accaduto, mentre di Pierpaolo non si è neppure parlato.

È probabile che Ida domani decida di lasciare il Trono. La tronista potrebbe anche decidere di uscire dal programma con Pierpaolo. Sembra improbabile che possa continuare così il suo Trono, arrivati anche quasi alla fine della stagione.

UeD nuova registrazione, Trono Over: scontri e novità per Gemma

Nel corso della registrazione, Cristiano è tornato al centro studio, questa volta con Asmaa e altre due dame. Alla fine, tra liti e grandi tensioni, tutte e tre hanno deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere. Ernesto Russo sta conoscendo una nuova dama e tutto procede per il meglio. Ma ecco che è intervenuta oggi in studio Barbara De Santi, la quale ha così scatenato un nuovo scontro. La dama ha litigato anche con Cristina Tenuta.

Intanto, per Gemma Galgani è sceso un nuovo cavaliere. La dama torinese ha deciso di iniziare questa nuova conoscenza.