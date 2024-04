UeD anticipazioni, Ida non si presenta: la situazione pare grave

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne del 16 aprile 2024, Ida ha deciso di non presentarsi in studio. La situazione non è affatto semplice. La tronista si ritrova ad affrontare tanti momenti di instabilità e ora la possibilità che abbandoni il Trono senza scegliere si fa sempre più importante. Intanto, Daniele sembra avere una preferenza tra Gaia e Martina. Per quanto riguarda il Trono Over, secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, non sarebbe accaduto nulla di particolare.

Uomini e Donne registrazione 16/04: Ida assente, ecco perché

Come già anticipato, nella registrazione di oggi Ida Platano non si è presentata in studio. L’ha fatto di proposito, in quanto non riesce più a fidarsi di Mario e Pierpaolo. Cusitore è ancora al centro delle accuse per via di una grave segnalazione arrivata sul suo conto. Nella precedente registrazione, che ancora deve andare in onda, Ida ha ammesso di fidarsi di lui.

Nonostante ciò, nelle puntate registrate oggi, Maria De Filippi ha mandato in onda un recall di quanto accaduto ieri. Dopo la registrazione di ieri, Mario l’ha raggiunta nel camerino per chiarire il caso sulla segnalazione. In particolare, ha cercato di scoprire il cognome della ragazza con cui dicono sia stato in un B&B.

Mario, però, si è rifiutato di farlo e le ha chiesto di credergli oppure di mandarlo via definitivamente. Dopo quanto accaduto, ecco che nella registrazione di oggi Ida non si è presentata. Attraverso un filmato, è stato possibile scoprire che la tronista ormai ha perso la fiducia in Mario e Pierpaolo. Dopo questo video, entrambi hanno lasciato lo studio.

Non si sa cosa sia accaduto dopo. Dunque. non è noto attualmente se Ida abbia deciso di lasciare il Trono. Le prossime registrazioni saranno fondamentali per il percorso della Platano. Intanto, lei nel filmato si è detta incerta su cosa fare.

Anticipazioni UeD: Daniele sembra avere una preferenza

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Daniele Paudice sta continuando a conoscere Gaia e Marika. Con quest’ultima il tronista ha dichiarato di sentirsi più vicino e di stare bene con lei. Gaia pare non abbia parlato molto e alla fine Daniele ha deciso di ballare con Marika.

Diego Tavani sta conoscendo Jessica, la ragazza che nella puntata di oggi è tornata nel programma accettando la proposta di Marcello Messina. Con quest’ultimo poi la conoscenza si è conclusa. Intanto, Sabrina ha chiuso la frequentazione che aveva avviato di recente.