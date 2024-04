UeD anticipazioni: un ritorno, un’assenza. Lavinia e Alessio novità

Oggi pomeriggio è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Le anticipazioni segnalano che, anche questa volta, gran parte del tempo è stata occupata da Ida Platano. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, è stata una lite a intrattenere i presenti in studio. Nel corso della registrazione, c’è stato un ritorno, mentre viene segnalata un’assenza. Non sono mancate le tensioni nel Trono Over.

Uomini e Donne nuova registrazione: accesa lite, Pierpaolo torna

Come già anticipato, Ida Platano è stata protagonista anche della registrazione del 15 aprile 2024, che andrà in onda con le prossime puntate. Viene segnalata una lunga lite tra Tina Cipollari e Mario Cusitore. L’opinionista vuole sapere il cognome della ragazza che ha fatto l’ultima segnalazione sul corteggiatore, di cui si è parlato nella registrazione precedente. Tina, infatti, non crede alla versione di Mario.

Al contrario, questa volta, Ida riesce a fidarsi di Cusitore. Tina e Gianni Sperti hanno assicurato che approfondiranno la questione. La Platano ha avuto da fare con Pierpaolo, il quale è tornato in studio. Aveva deciso di lasciare il programma nella precedente registrazione e la tronista nei giorni scorsi è corsa da lui.

Pierpaolo ha fatto attendere Ida per tre ore prima di presentarsi in esterna. Alla fine ha deciso oggi di tornare, prendendo parte alla registrazione.

Anticipazioni UeD: Daniele assente, Jessica contro Diego

Le anticipazioni di UeD segnalano che Daniele Paudice non era presente in studio nella registrazione di oggi. Non si è parlato di lui, ma non dovrebbero esserci problemi. Infatti, in passato è capitato che un tronista non fosse presente in una registrazione, da quando i due Troni sono uniti. Ad esempio, è successo con Brando.

Intanto, nel Trono Over, Diego Tavani sta uscendo con Jessica. La dama non ha una bella opinione del cavaliere, in quanto è convinta che lui provi solo attrazione fisica nei suoi riguardi. Questo perché l’avrebbe portata a ballare, senza neppure farle domande sulla sua vita.

Viene segnalato che Lavinia Mauro e Alessio Corvino non erano presenti in studio. Molti dei loro fan pensavano che i due avrebbero preso parte alla registrazione di oggi, in quanto pare che lei so trovasse a Roma. Il pubblico che li segue attende da tanto tempo di scoprire cos’è accaduto tra loro. Che ci sia stata una rottura è abbastanza evidente. È probabile che Lavinia e Alessio prendano parte alla registrazione di domani.