UeD anticipazioni, registrazione tosta: segnalazione crea il caos

Una registrazione di Uomini e Donne abbastanza tesa quella del 9 aprile 2024, che andrà in onda con le prossime puntate. Secondo le anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, per molto tempo c’è stata Ida Platano al centro della scena con Mario Cusitore. Questo perché è arrivata una segnalazione sul corteggiatore. Ebbene sì, ancora una volta Mario finisce sotto accusa e sembra che ormai la fiducia nei suoi confronti sia davvero difficile da costruire.

Il corteggiatore sarebbe stato beccato sabato scorso mentre usciva da un B&B con una donna. Mario ha subito smentito, cercando di difendersi. Per far sì che tutti lo credessero, Cusitore ha chiamato in sui soccorso l’uomo con cui avrebbe trascorso questa giornata. Quest’ultimo ha confermato la sua versione, ma Tina Cipollari non ha trattenuto il suo disappunto e si è scagliata, ancora una volta, contro di lui.

Già nella puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, Mario aveva discusso con Ida. Ecco che, dopo la registrazione di ieri, in quella di questo pomeriggio la tronista è apparsa più propensa a credergli. Infatti, la Platano crede sia a Mario che al barbiere che ha raccontato la sua versione scagionandolo.

Pierpaolo non ha vissuto bene questa situazione, tanto che durante un ballo avrebbe detto a Ida di voler lasciare il programma. Il corteggiatore le ha anticipato che farà ritorno nel dating show solo lo andrà a riprendere. Alla fine, Ida Platano è uscita dallo studio. Maria ha chiesto di poterla raggiungere, ma lei ha preferito di no, perché pare non volesse vederlo. Una registrazione abbastanza turbolenta per Ida, che sembra non trovare pace.

Daniele Paudice ha portato in esterna sia Gaia che Marika. La prima, però, ha palesato il suo malumore. La corteggiatrice, che finora sembrava essere la ‘favorita’, ha iniziato a pensare di non piacere più di tanto al tronista. Intanto, per quanto riguarda il Trono Over, c’è stata una lunga discussione tra Marcello Messina e Jessica. la loro situazione è rimasta in bilico e non si sa se andranno avanti con la conoscenza oppure no.