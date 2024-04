Uomini e Donne: Ida in un labirinto, De Filippi pensa a Beatriz

La puntata di Uomini e Donne del 9 aprile 2024 inizia con Ida Platano al centro studio. Si parte da Pierpaolo, con cui la tronista ha trascorso un’esterna molto carina. Tina Cipollari ha dei dubbi anche su di lui, ritenendo che dietro una persona che si mostra così perfetta solitamente c’è qualche inganno. Ida spiega di aver sempre sentito il corteggiamento da parte di Pierpaolo. Maria resta stupita di fronte ai sospetti dell’opinionista.

Anche Gianni Sperti nutre dei dubbi sul suo comportamento. Alla tronista tocca poi avere un nuovo confronto con Mario. Ida appare nervosa e Tina crede che ci sia qualche segnalazione. La Platano nega e resta vaga. Poi chiede a Mario di parlare, alla ricerca ancora di dimostrazioni. Lui avverte un approccio diverso da quello che lei ha con Pierpaolo, con cui appare sempre sorridente. Inizia così un nuovo scontro tra Ida e Mario.

Cusitore si dice in difficoltà e demoralizzato. A questo punto, Ida spiega che dopo la loro esterna si aspettava in una settimana almeno un messaggio. “Ci doveva essere qualcosa in più”, afferma la tronista. Entrambi si aspettavano un messaggio dall’altro.

“Tu non vuoi un uomo ma un burattino”, dichiara Mario vedendo la Platano segnalare tutte le sue mancanze. Ida sente che non c’è stata ancora un’evoluzione dopo la pace ritrovata. Tina è d’accordo con la tronista, convinta che dopo quella esterna Mario avrebbe dovuto fare altro per darle dimostrazioni.

Le anticipazioni della registrazione di ieri, che andrà in onda con le prossime puntate, segnalano che ci sono ancora problemi tra Ida e Mario. Non solo, pare ci siano nuove segnalazioni su Cusitore, il quale non avrebbe fatto nulla di male. Semplicemente pare sia andato a una festa. Qualcuno, che si trovava lì sul posto, segnala che Mario non ha dato modo di generare dinamiche.

Quest’ultimo oggi si alza furioso quando la tronista dichiara di non voler ballare. Gianni sostiene il corteggiatore, ritenendo che ormai sia in una situazione in cui non saprebbe come agire.

Uomini e Donne: Maria De Filippi ripensa a Beatriz, Daniele dice no

Daniele Paudice va avanti con il suo percorso ed è sempre più vicino a Gaia. Quest’ultima in esterna era arrabbiata sia per quanto accaduto in studio e sia per il fatto che lui aveva chiesto a Beatriz D’Orsi di essere una sua corteggiatrice. Oggi in puntata De Filippi riporta l’attenzione su di lei. La conduttrice non ha mai nascosto la sua simpatia nei confronti dell’ex corteggiatrice di Brando, tanto che in molti pensano che potrebbe diventare tronista in futuro.

“No, ora no, è tardi. Adesso c’è il presente e il futuro”, precisa Daniele, su un eventuale ripensamento di Beatriz. Maria comunque ci tiene a dire che non c’è stato. Intanto, Paudice sta uscendo anche con Marika. Le cose tra loro non procedono benissimo. Dopo un piccolo battibecco, Daniele spiega che con Marika c’è tanta attrazione mentre con Gaia c’è altro, che va oltre l’aspetto fisico.