UeD, novità in vista per Ida Platano: ulteriori segnalazioni su Mario

Il trono di Ida Platano è uno dei più amati e discussi di Uomini e Donne. La tronista è divisa tra diversi corteggiatori, tra cui Pierpaolo Siano e Mario Cusitore. E’ stato proprio quest’ultimo ad essere stato avvistato ultimamente in un locale stando ad una segnalazione arrivata all’esperto di gossip e del programma Lorenzo Pugnaloni. Questa novità potrebbe portare ad un’ulteriore svolta nel suo rapporto con Ida.

Proprio alcune segnalazioni arrivate alla Platano hanno portato a numerose discussione tra lei ed il suo corteggiatore. Il volto di Radio KissKiss è stato difatti accusato più volte di dare confidenza ad altre donne all’interno di discoteche oppure attraverso i social. Questa domenica Mario sarebbe stato avvistato in un noto locale sulla spiaggia da alcuni spettatori del programma. I video sono stati inviati in privato a Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e di Uomini e Donne.

Stando a quanto dichiarato da Pugnaloni non è giusto non fidarsi di Mario a prescindere. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale, l’esperto di gossip ha difatti preso le difese del napoletano. Secondo lui non è giusto mettergli il guinzaglio ed impedirgli di frequentare locali. Inoltre, stando alle segnalazioni ricevute da parte di chi si trovava in quel luogo, Mario Cusitore non avrebbe fatto nulla di male ma sarebbe rimasto tutto il tempo in compagnia dei suoi amici senza avvicinare nessuna donna.

Pugnaloni ha difatti condiviso anche la testimonianza anonima di un’utente che era presente nello stesso locale sulla spiaggia:

C’ero anche io su quel lido domenica, dove si balla, si ascolta musica e ci si rilassa. Non ho visto neanche una volta Mario avere atteggiamenti strani o poco seri, a mio avviso anche troppo serio.

Di seguito le stories condivise dall’esperto del programma sul social network:

Stando alle parole di chi l’ha visto nel locale, quindi, non ci sarebbe di cui preoccuparsi: Mario non avrebbe parlato con nessun’altra donna. Non resta che vedere ora come la prenderà Ida Platano non appena la notizia arriverà anche alle sue orecchie.