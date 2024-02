UeD anticipazioni: Mario torna, ma Ida fa la cosa giusta. Una lite

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne segnalano che Mario è tornato nello studio di Canale 5, ma non ha ricevuto il perdono di Ida Platano. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Ernesto Russo prosegue la sua esperienza nel ruolo di cavaliere, sempre più vicino a Barbara De Santi. Inoltre, non sono mancate le forti liti e anche una nuova conoscenza per Gemma Galgani.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida dimentica Mario, lacrime con Pierpaolo

Inaspettatamente, nella registrazione dell’8 febbraio 2024, Ida Platano ha rifiutato Mario. Quest’ultimo è tornato nel programma, dopo essere stato eliminato la settimana scorsa, con tanto di scuse pubbliche per la tronista. Alla fine Ida ha deciso di non accettarle, in quanto le ultime segnalazioni sono state abbastanza pesanti. Pertanto, Mario ha definitivamente lasciato la corte della tronista.

Una scelta inaspettata quella di Ida, ma anche giusta. Come aveva fatto notare Gianni Sperti nelle recenti puntate, questa conoscenza non è iniziata nel migliore dei modi. La tronista ha dimostrato di essere molto presa da Mario, che però non ha mai ottenuto la fiducia del pubblico. Tina Cipollari e Gemma Galgani l’hanno di recente annientato in studio, ma lui è andato dritto per la sua strada facendosi forte tramite l’interesse che Ida prova per lui.

Alla fine, però, la Platano non è mai riuscita a fidarsi di lui dopo tutte le segnalazioni, nonostante cercasse di guardare oltre. Ma questa frequentazione è iniziata e andata avanti in modo troppo turbolento e Ida ha bisogno di serenità. Nella registrazione di oggi, Ernesto avrebbe difeso Mario.

Ida, però, avrebbe fatto la cosa giusta non accettando di riportarlo nella sua corte. Questo perché ormai la loro conoscenza era caratterizzata solo da liti abbastanza accese e col tempo ha perso tutta la fiducia. Le basi per un rapporto sano e sereno non c’erano più da tempo. Intanto, per la tronista continua la sua conoscenza con Sergio.

Le anticipazioni di UeD segnalano che Ida ha discusso con il corteggiatore e poi hanno fatto pace, in esterna. La situazione, però, si è fatta di nuovo complicata anche in studio. La Platano ha portato in esterna anche Pierpaolo, il quale l’ha fatta commuovere facendo suonare un violinista.

Anticipazioni UeD: Gemma felice, Ernesto e Barbara sempre più vicini

Gemma Galgani sta conoscendo un nuovo cavaliere. Pare che sia tornato il sole nel percorso della dama torinese, che è uscita con questo signore e l’uscita è andata anche bene. In studio hanno ballato insieme nella registrazione di oggi.

Nel frattempo, Ernesto si sta dando da fare, tanto che al centro studio si è seduto con ben quattro dame. Tra queste anche Barbara De Santi, per la quale è sceso un signore. Lei, però, ha deciso di non iniziare un’altra conoscenza e poi ha ballato con Ernesto.

Trono Classico: lite tra Tina e Beatriz

Si è riaccesa una forte lite tra Tina Cipollari e Beatriz. Le anticipazioni svelano che la corteggiatrice si è concentrata in studio più su questo acceso scontro che su Brando. Intanto, quest’ultimo è uscito in esterna con Raffaella, alla quale ha fatto una sorpresa raggiungendola a Napoli. Si sono baciati. Beatriz, probabilmente per dispetto, ha ballato con un cavaliere del Trono Over. Ha anche chiesto a Brando quando farà la sua scelta, ma non è uscito fuori nulla.