UeD news: Ida fa fuori Mario, Ernesto e la dama che non ti aspetti

Importanti svolte nella registrazione di Uomini e Donne del 31 gennaio 2024. Ida Platano ha preso una decisione inaspettata sul suo Trono, che riguarda Mario e le continue segnalazioni arrivate sul suo conto. Intanto, il suo ex corteggiatore Ernesto Russo si sta dando da fare nel parterre del Trono Over. Ci sono anche novità riguardanti Brando, il quale è ormai vicinissimo alla scelta, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

Uomini e Donne anticipazioni: Ida elimina Mario

Ebbene sì, mentre Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza regalano il colpo di scena lasciando insieme il programma, anche Ida Platano non è da meno. Secondo le anticipazioni di UeD, la tronista ha deciso inaspettatamente di eliminare Mario. Nel corso della messa in onda della puntata di oggi si sono sollevate nuove polemiche sull’atteggiamento del corteggiatore, il cui percorso è stato caratterizzato da critiche e segnalazioni.

Nella registrazione svolta ieri sono arrivate nuove segnalazioni ed ecco che in quella effettuata oggi Ida ha deciso di chiudere con Mario. Il corteggiatore avrebbe conversato sui social con una nuova ragazza. Ora Ida non riesce più a fidarsi di lui, tanto che ha deciso di rispedirlo a casa. Non si sa altro sul Trono della Platano.

UeD registrazione 31 gennaio 2024: Ernesto e Barbara vicini

Dopo aver lasciato la corte di Ida, Ernesto è tornato a essere un cavaliere del Trono Over. Russo ha confessato oggi di voler conoscere Barbara De Santi. Quest’ultima, però, ha fatto notare che ha la barba molto folta, un dettaglio che lei non riesce proprio a digerire. Così Ernesto si è detto addirittura disposto a tagliarla per lei. Pertanto, la loro conoscenza sembra ormai essere iniziata.

Anticipazioni UeD: Brando tra due fuochi

A breve ci sarà la scelta di Brando, che continua a essere diviso tra Beatriz e Raffaella. Il giovane tronista si aspettata di ricevere una sorpresa da parte delle due corteggiatrici, ma niente. Tra Beatriz e Tina Cipollari è nato un nuovo litigio. L’opinionista non riesce proprio a fidarsi della corteggiatrice che finisce spesso nel suo mirino.

Alla fine Brando ha deciso di ballare proprio con Beatriz. Raffaella ha, invece, scelto di fare un ballo con un cavaliere del Trono Over, Davide.