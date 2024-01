UeD anticipazioni, Roberta e Vicinanza vanno via: finale scioccante

Anticipazioni bomba quelle di Uomini e Donne che riguardano la registrazione avvenuta il 31 gennaio 2024 e che andrà in onda con le prossime puntate. Questo pomeriggio i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico si sono ritrovati nello studio di Canale 5, dove sono avvenute grandi svolte. Alla fine Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi! Questo ciò che annuncia Lorenzo Pugnaloni su Instagram sulla registrazione di oggi.

Dopo il tira e molla continuo ecco che alla fine la dama di Cassino ha ceduto e si è lasciata andare completamente al corteggiamento del cavaliere. Nessuno, però, dirà ‘poverina’ nel caso in cui la relazione dovesse naufragare. Roberta ha avuto modo di conoscere Alessandro abbastanza bene. Non è mai stata la prima scelta per Vicinanza, questo si è visto. Durante la scorsa edizione, il cavaliere ha apertamente messo da parte Roberta, che stava conoscendo, per dichiarare il suo amore a Ida Platano di fronte a tutti.

Nelle scorse settimane Alessandro è rimasto impassibile quando Di Padua ha lasciato Uomini e Donne. Vicinanza non si è fatto troppi problemi a continuare il suo insistente corteggiamento a Cristina Tenuta, con cui ha poi passato anche la vacanze di Natale. Tra loro la frequentazione è giunta al termine, Roberta è tornata in gioco e lui si è rifatto avanti.

Inizialmente Di Padua ha tenuto duro, ma ecco che a quanto pare alla fine ha ceduto. Eppure in una recente registrazione, che a breve andrà in onda, proprio Roberta aveva rivelato di avere il sospetto che Alessandro fosse ancora innamorato di Ida Platano. Anche Maria De Filippi ha palesato questo pensiero.

Nonostante tutto questo, sembra che i sentimenti di Roberta per Alessandro vadano oltre qualsiasi cosa. Di Padua ha scelto di mettere da parte tutte le volte che Vicinanza ha scelto qualcun’altra a lei. È bastato qualche giorno di corteggiamento insistente per portare Di Padua a dare l’ennesima possibilità al cavaliere.

Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra i due. Intanto, tanti fan di Roberta si dichiarano già da ora delusi. Sui social network c’è tanto malumore per questa scelta e molti telespettatori si dicono sconvolti da questo finale. Ma si sa, al cuore non si comanda!