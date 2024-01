Uomini e Donne: Ida nel tunnel. Maria De Filippi perspicace indaga

La puntata di Uomini e Donne del 29 gennaio 2024 inizia con Ida Platano al centro dell’attenzione. Maria De Filippi racconta che la tronista aveva intenzione di fare un’esterna con Mario, ma poi ha deciso di non vederlo. Ciò è accaduto perché Ida ha ricevuto nuovamente una chiamata da parte di Mariangela, la ragazza che aveva segnalato di aver avuto delle conversazioni particolari e intime con il corteggiatore a inizio dicembre. Questa volta, ha voluto mostrare la tronista quelle famose chat.

Mario si prende le colpe e continua a non negare di avere avuto queste conversazioni, durate circa una settimana a inizio percorso nel programma. Detto ciò, però, se la prende con Ida per aver dato nuovamente credito a Mariangela, la quale continua a insistere su queste chat. La tronista aveva deciso di mettere un punto a questa storia e di andare avanti. Per questo Tina Cipollari e Gianni Sperti, come anche Mario, fanno notare che la stessa Ida aveva affermato di voler ricominciare da capo e di voler mettere da parte questa storia.

A questo punto, interviene Maria a Uomini e Donne spiegando cos’è accaduto:

“Quando mi chiamano per raccontarmi la cosa, io dico la stessa cosa che state dicendo voi: ma lei non aveva capito che era questo il contenuto delle chat? La persona (della redazione ndr) che mi informa mi spiega che Ida non aveva realizzato che questo tipo di chat”

Intanto, il web si scatena contro Mario. Non ci sono solo critiche per il tatuaggio (il nome di Ida sul polso), ma anche per il suo atteggiamento. C’è chi lo accusa di essere “un manipolatore” e di voler appunto manipolare la mente di Ida. Il corteggiatore viene accusato di usare dei paroloni per conquistare applausi.

Uomini e Donne: Maria De Filippi inchioda Alessandro

Si accendono le tensioni quando torna al centro studio Alessandro Vicinanza, il quale ha iniziato a conoscere Manuela. A commentare ci pensa subito Roberta Di Padua, la quale crede che ciò che sta facendo il cavaliere rappresenta una giostra. Parla anche Ida, la quale ritiene che Manuela non sia il prototipo di Alessandro. Non manca all’appello Cristina Tenuta, che esprime lo stesso pensiero. Ed ecco che Vicinanza ammette che Manuela non è proprio il suo tipo, ma dopo aver ricevuto il suo numero ha deciso di uscire con lei.

Alla fine lo scontro si accende proprio tra Alessandro e Manuela, i quali sembra non abbiano trovato un punto di incontro. Intanto, a prendere le difese di Vicinanza ci pensa Tina Cipollari, che questa volta però non riceve il sostegno del pubblico. Infatti, i telespettatori non capiscono come faccia l’opinionista a difendere le azioni del cavaliere, che raccoglie spesso parecchie critiche. A un certo punto, quando inizia un battibecco tra Ida e Alessandro, interviene Maria.

La conduttrice sospetta che da parte di Vicinanza ci sia in realtà ancora un forte interesse nei confronti della Platano. Da qualche puntata, ormai, la padrona di casa cerca di scoprire se questi suoi dubbi siano realtà. Così mette di nuovo alla prova Alessandro oggi:

“Alessandro, non ce l’ho con te. Io vedo Ida che racconta la sua versione, di una storia finita male perché tu decidi di chiuderla. Tu poi arrivi e dici che in realtà stavi male, perché ti sentivi male. Poi vedo lei che va avanti con loro e te che vedi Roberta e Cristina. Ieri vedo te poi che piangi. Io non vedo da parte di Ida tutto questo interesse nei suoi confronti, lo vedo più da parte tua. Io so di notti in cui Ida chiama piangendo la redazione dicendo che tu l’avevi lasciata. Si tratta di una ventina di giorni. Ma tu sei sicuro Alessandro che non sei più interessato a Ida? A 15 anni fa chiodo schiaccia chiodo! Pensi a Roberta? Ma non è che tu pensi a tutte quelle che poi rifiutano?”

Leciti i dubbi di De Filippi, visto che Roberta gli aveva addirittura dato l’esclusiva e aveva lasciato il programma per lui. Eppure in quei casi, Alessandro aveva fatto finta di nulla. Ora che Di Padua non è più interessata, ecco che il cavaliere torna a pensare a lei. Inoltre, anche oggi Alessandro non trattiene le lacrime quando si ritrova a parlare in modo approfondito della fine della sua storia con Ida. Dunque, ancora una volta, Maria centra il punto.

Uomini e Donne: Barbara De Santi conosce Orfeo

La puntata di UeD di oggi va avanti con Orfeo e Barbara De Santi al centro studio. I due non hanno provato attrazione l’uno per l’altro, ma hanno trascorso insieme una bella cena. Maria De Filippi chiede, a questo punto, a Tina Cipollari di dire la sua su Orfeo. “È un bell’uomo Maria”, commenta l’opinionista. Barbara fa notare che la conduttrice non fa mai domande a casa. Infatti, De Filippi spiega: “Ieri finita la registrazione mi ha espresso un parere positivo su Orfeo”. Imbarazzata, Tina conferma e a Barbara questo fa piacere.

In tutto questo si inserisce Gemma Galgani, la quale è delusa dal comportamento di Orfeo, che ammette di voler continuare a sentirla solo in amicizia.