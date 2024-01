Uomini e Donne: Maria una furia, sbotta e annienta. Grane per Ida

Maria De Filippi a Uomini e Donne si scalda e sbotta contro Alessandro Vicinanza, Cristina Tenuta e Tina Cipollari. La conduttrice prima bacchetta il cavaliere e la dama, per poi criticare l’atteggiamento dell’opinionista. Maria crede che Tina stia difendendo Cristina solo perché prova simpatia nei confronti di Alessandro. Infatti, solitamente Cipollari si scaglia contro la dama per qualunque motivo. Quando Gianni Sperti fa notare che Cristina è abbastanza ambigua con Alessandro, per cui non proverebbe tutto questo grande interesse, Tina la difende.

A questo punto, Maria non riesce più a trattenere il suo disappunto. Non è la prima volta che De Filippi esprime la sua opinione su Vicinanza, stroncandolo. Questa volta, la conduttrice prende le difese di Asmaa, la quale ha lasciato il numero ad Alessandro, che poi l’ha invitata a uscire a cena dopo il tentennamento di Cristina. Alla fine Vicinanza ha deciso di chiudere la breve conoscenza e Asmaa si è sentita presa in giro, anche perché è uscito fuori che lui aveva fatto una scommessa con Tenuta. Ecco come Maria interviene oggi:

“La stavi corteggiando, non la stavi conoscendo! Io penso che lei abbia ragione, quindi con me… secondo me è poca roba. Per questo non è un comportamento corretto. Dai Cristina se scommettete sul bacio al centro studio è giocare. Lei giustamente ci rimane male. Tu Tina te lo saresti mangiato. Ti sta simpatico e oggi non gli dici niente. Cristina l’altra volta ha detto che non le piace e oggi dice ‘forse’. Cristina l’ho sempre difesa anche io, ma ora no! Voleva uscire con Armando, mentre Alessandro le sta simpatico. Io discuto il comportamento di Tina su Cristina. Preparati, il giorno che dai il due di picche ad Alessandro ti mangia”

Non solo, De Filippi a UeD chiede a Cristina cosa farebbe se la invitassero a uscire sia Armando Incarnato che Alessandro. Tenuta non ha mai nascosto il suo forte interesse per il cavaliere napoletano, tanto che si era detta anche pronta a lasciare il programma con lui qualche settimana fa. Oggi dice che sceglierebbe di uscire a cena con Vicinanza, con cui ha trovato leggerezza. Va precisato che le anticipazioni rivelano che Armando torna e ha accesi litigi con entrambi. Non solo, alla fine la conoscenza tra Cristina e Alessandra arriva a una conclusione.

Uomini e Donne, Ida: lieto fine con Mario dopo la segnalazione

Brutto colpo per Ida Platano. Maria invita lei e Mario a sedere al centro studio, manda in onda un’esterna molto bella dei due e poi annuncia di avere una segnalazione. La conduttrice fa così entrare una ragazza, che racconta quanto accaduto. Ida preferisce tornare a sedere sul Trono e si percepisce che è provata, anche perché ormai è evidente a tutti che lui è il corteggiatore a cui si è più legata.

Mariangela inizia a raccontare di aver sentito di recente Mario su Instagram e tra loro ci sarebbero state conversazioni importanti, a detta di lei. “Si dichiarava uomo alfa, ma non lo sei per niente. Volevi prendere in giro me e lei. Mi inviava messaggi calorosi e importanti”, dichiara la ragazza. Mario si difende, spiegando la sua versione: “Volevo vedere lei dove voleva arrivare scrivendomi. Io lo sapevo che lei veniva qua. Io non nego i messaggi, ma il fine”.

Mario spiega di aver scritto a Mariangela quando ha avuto una lite con Ida. Lei racconta che non sapeva che lui si trovava nel programma, in quanto si trovava fuori dall’Italia. Gianni fa presente che Mariangela potrebbe cercare visibilità, come dice Mario, in quanto aveva già chiamato più volte per partecipare al programma. Questo, però, è un dettaglio che poco conta con la segnalazione, visto che lo stesso Mario conferma i messaggi.

De Filippi prova a capirlo, perché crede che questa chat risalga all’inizio del loro percorso, quando ancora si conoscevano poco e la conoscenza non era ancora così importante. Mario non può fare altro che scusarsi con Ida. La conduttrice si lascia andare a un lungo discorso:

“Sto spiegando secondo me il suo comportamento. Se lui ti conosce il 15 novembre e lui messaggia con lei per una settimana, le esterne con te duravano qualche oretta. Nella chat ci sono due persone che si desiderano, questo lo dico. Però è seduto qui davanti, si è preso questo e voglio far ragionare Ida. Spero che tu non la prenda in giro, perché le voglio bene. Ma non è che hai fatto una cosa gravissima. Se tra voi nasce un sentimento vero, la supererete, perché è una stupidaggine. Fino a prova contraria, tu la stai corteggiando e non siete fidanzati”

Nel frattempo, Maria si scaglia di nuovo contro Alessandro, alzando anche il tono della voce, ribadendo quanto detto poco prima. A un certo punto, Mario decide di andare via. A fermarlo ci pensa De Filippi, la quale gli fa notare che sarebbe giusto parlarne prima con Ida. Alla fine Mario resta e corre ad abbracciare la Platano, per cui fa entrare in studio un regalo: un paio di orecchini.